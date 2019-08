No vamos a promover autodefensas: AMLO 

México.- El Presidente López Obrador descartó que su Gobierno vaya a impulsar a los grupos de autodefensa, pues aseguró que no funcionan para resolver la problemática de inseguridad.

"Nosotros no vamos a promover nada de lo que signifique la autodefensa, lo que hicieron en los gobiernos pasados consideramos que fue indebido porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado", afirmó en conferencia matutina.

No podemos promover la creación de grupos para atender el tema de inseguridad, ni funciona y genera mucho desorden, tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados, al contrario, se agravaron las cosas, eso no.

El Mandatario insistió en que para garantizar la protección de los ciudadanos, se atenderán las causas de la violencia.

Asimismo, aseguró que su Gobierno no tiene diálogo con grupos del crimen organizado.

"No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, no tenemos esa relación, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el País, pero este es un proceso que todavía no iniciamos, porque para lograrla hay que ir avanzando eslabón por eslabón", sostuvo.

Lo primero es atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, que se rescate al campo, que se atienda a los jóvenes, también se constituyó la Guardia Nacional y hay que consolidarla, es otro eslabón.

Agregó que en el proceso de paz se busca la participación de todos, sobre todo de las víctimas.

"Lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el País con la participación de todos, pero irlo definiendo escuchando a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas", puntualizó.