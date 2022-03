"No vamos a votar": Vicente Fox respalda a Anaya contra revocación de mandato de AMLO

"Estoy convencido de que lo mejor es simplemente no votar el 10 de abril. Es una forma legítima de participación mostrar nuestro rechazo no acudiendo", subrayó Ricardo Anaya pidiendo "hacerle el vacío" a López Obrador.

Por último, el panista mencionó que en caso de que el presidente acepte una derrota, los diputados de Morena estarían a cargo de elegir a su sucesor en la presidencia. "No se equivoquen, sí hay peores que López Obrador, y varios", añadió.

En el video compartido por Fox Quesada, Ricardo Anaya expuso sus "cinco razones" para no votar en la revocación de mandato de AMLO , a la que describió como un "fraude cantado".

"Hola Ricardo, con el gusto de saludarte!! 5 poderosas razones que solo un "chairo" dogmático y lambiscon puede deshechar!! NO vamos a votar!! (sic)", escribió Fox sobre Anaya y la revocación de mandato .

El panista aseveró que sólo un "chairo" "dogmático y lambiscón" podría rechazar las razones expuestas por Anaya para no votar en la consulta popular, tras lo cual aseguró que él tampoco participará en el ejercicio democrático.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Vicente Fox compartió el video publicado este lunes por Ricardo Anaya, a quien envió un saludo y respaldó en su llamado a no votar en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador .

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada manifestó su respaldo a Ricardo Anaya contra la revocación de mandato de AMLO , luego de que el excandidato presidencial publicó un video llamando a no votar en la consulta popular a realizarse el 10 de abril de 2022.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.