No van a doblarme, responde Alito Moreno ante solicitud de desafuero de Fiscalía de Campeche

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, señaló este martes que Morena no conseguirá que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México, y advirtió que de ese partido no espera justicia sino venganza.

"Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utiliza las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores", acusó el máximo dirigente tricolor.

La Fiscalía de Campeche solicitó ante la Cámara de Diputados iniciar juicio de procedencia para el desafuero del dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, debido a que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de facultades.

"De Morena, no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo", dijo el dirigente priista como respuesta a través de un video en sus redes sociales.

"Aquí estoy y aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México.", subrayó Alito Moreno.

"A los tiranos hay que enfrentarlos de frente, con firme voluntad y con todo el carácter como mexicano".

Confío en las instituciones: Alito Moreno

Moreno manifestó que como priista, como opositor, confía en las instituciones y en el marco legal de México, "que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre".

"Han solicitado mi desafuero como diputado federal, me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia. Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es claro y contundente, un rotundo no".

El líder nacional del PRI apuntó que no tiene nada que ocultar y que la maniobra en su contra es congruente con la dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en el país.

Aseguró que está dispuesto a todo, hasta dar su vida por México y los mexicanos, "y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura", puntualizó.