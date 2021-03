"No van a faltar vacunas": AMLO asegura que México tiene contratos por 140 millones de dosis

Jalisco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el Plan Nacional de Vacunación "ya no se va a detener", pues México ya tiene contratos para la compra de 140 millones de vacunas Covid-19 con diversos países, con lo que se podrá estar vacunando de 200 a 300 mil personas diarias.

Desde Tequila, Jalisco, donde acudió para la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional, AMLO respondió a la demanda del gobernador Enrique Alfaro, quien le pidió agilizar la distribución de vacunas para que lleguen pronto a todos los habitantes de su estado.

El mandatario afirmó que no faltarán vacunas contra Covid-19, pues pese a las dificultades el Gobierno de México ha logrado pactar la compra de 140 millones de dosis, por lo que el Plan de Vacunación continuará sin interrupciones.

No van a faltar las vacunas, gobernador, me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan, pero ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos se vacunen, tenemos contratos por 140 millones de dosis", dijo AMLO.