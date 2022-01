No veo que actúe de manera injusta: Defiende AMLO a Cuitláhuac García

México.- AMLO defendió a Cuiltáhuac García, señalándo que no ve que esté actuando de manera injusta en el caso contra José Manuel del Río Virgen, acusado de participar en el asesinato del excandidato René Tovar.

En la conferencia Mañanera 07 de enero del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró a favor de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, exponiendo que no le ve actuar de mala manera y será la autoridad competente quien resuelva el caso.

"Yo creo que es un asunto que lo va resolver la autoridad competente, ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, lo considero un hombre con principios y una persona honesta. Llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener a un Gobernador como Cuitláhuac García. Desgraciadamente Veracruz había sido, fue mal gobernado, mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, un desastre y ahora es distinto completamente, no veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta, le tengo confianza", aseveró AMLO.

Ante los señalamientos de Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara alta, sobre abuso de poder del Gobernador veracruzano tras el arresto del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, el Mandatario federal dijo que respeta las posturas de los legisladores.

"Tienen también derecho a manifestarse, pero no pasa nada, mis paisanos veracruzanos están muy despiertos, no se dejan chorear, ya es otra cosa, no va suceder nada, el pueblo apoya a Cuitláhuac, el pueblo veracruzano, la mayoría lo apoyo y nosotros también", continuó AMLO.

"Yo respaldo al Gobernador no solo porque es una autoridad legal, un gobernante que está ahí porque obtuvo votos en elecciones limpias, libres, como no se veían en mucho tiempo y no solo por eso, sino porque es un hombre con ideales", declaró AMLO.

Esta semana, simpatizantes de Morena, secretarios de despacho y legisladores iniciaron una campaña en redes sociales a la que nombraron "#ResisteCuitláhuac".

En tanto, la Comisión Especial del Senado, encargada de investigar probables abusos de autoridad del Gobierno encabezado por el morenista García, ha recibido más de una docena de casos "relevantes" que involucran a funcionarios de organismos autónomos, del Poder Judicial y Alcaldes.

El senador Ricardo Monreal ha pedido al Gobierno de Veracruz derogar el delito de ultrajes a la autoridad, revivido por la Administración de García.