No voy a dar ni un paso atrás: AMLO

Ciudad de México .-Cuestionado sobre las amenazas en su contra publicadas en cuentas estatales en Twitter que fueron hackeadas por desconocidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "no dará ni un paso atrás" en su propósito de transformar a México.

"Es parte de la responsabilidad que tenemos, sin embargo, tengo mi conciencia tranquila, no soy cobarde, soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos, como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al País, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso", dijo en conferencia matutina.

El Mandatario federal indicó que, según le han informado, el hackeo de cuentas oficiales es una "estrategia mundial", por lo que seguirá recorriendo el País."Es una estrategia, incluso universal, mundial, se aplica en todos lados, eso es lo que me dicen. Continúo recorriendo el País, soy muy respetuoso de las decisiones de cada quien, pero es importante conocer México"La Fiscalía de Jalisco informó el viernes pasado que solicitó la intervención de la Policía Cibernética para restablecer su cuenta de Twitter luego de que fue hackeada y donde fueron subidos mensajes con amenazas contra el Presidente López Obrador. Asimismo, la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo fue intervenida por desconocidos y utilizada para lanzar amenazas.