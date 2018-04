"No voy a engancharme aunque me insulten"; amor y paz promete durante el debate AMLO

Guasave, Sinaloa.- El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador Visitó Guasave para dar a conocer sus propuestas de campaña y además de tomar protesta a los representantes de casilla con los que pretenden defender la próxima elección del 1 de julio.

Frente a cientos de Guasave y vecinos de El Fuerte y Choix que conforman el cuarto distrito electoral, el candidato dio a conocer las propuesta de trabajo que asegura buscará poner en marcha una vez obtenido el triunfo, en los temas agrícola, pesca, educación, atención a adultos mayores, aumento al salario mínimo, además de hacer énfasis al combate a la corrupción y eliminación de pensiones a ex gobernantes, entre otros temas.

Andrés Manuel Lopez Obrador. Foto: EL DEBATE

En entrevista concedida a los medios locales y nacionales que acudieron al mitin, López Obrador habló de la transparencia que debe haber en todo lo relacionado con el aeropuerto de México, conocer todos los contratos, quiénes los han recibido y qué significa para el erario público.“Qué compromisos se están haciendo de disponer de presupuesto público, a cuántos años, que no vaya a ser una especie de Fobaproa, vamos a revisar todo y que no haya corrupción en nada, absolutamente se va terminar la corrupción”, señaló.

Simpatizantes de AMLO se toman la foto del recuerdo. Foto: EL DEBATE.

Debate Público

El candidato habló también del debate público que se realizará este domingo 22 para el cual se dijo preparado y conforme con el formato que se ha ideado.

Dijo que este será un encuentro al que no va ir a pelear y en todo momento resaltó la frase “amor y paz”.

“(Se va preparar) ya... todos los días estoy hablando... yo hablo aquí en las plazas públicas y no hablo muy corrido pero sí voy a aplicar lo que estamos haciendo”, expuso.

AMLO da su discurso a los guasavenses. Foto EL DEBATE

“Amor y paz y es que así me lo están aconsejando mis asesores, en los pueblos... aquí en Guasave me lo acaban de decir: No se vaya a pelear, no se caliente, y no voy a engancharme, aunque me insulten los voy a tratar con respeto”.

Refirió que él va ir a hacer las propuestas que ha venido haciendo para resolver los problemas del país que es lo que a la gente le importa.