"No voy a hacerles el juego": AMLO rechaza diálogo con ambientalistas en Tramo 5 de Tren Maya

"Los (artistas) que salieron, creo que son 20, cuando ellos quieran pueden venir y también porque pues hay que cuidar, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura. Sólo podrían estar ellos, ya después que declaren, porque yo no puedo poner en riesgo el proceso de transformación, porque están muy enojados inventando cosas", agregó AMLO.

Las declaraciones de AMLO contrastan con la invitación que el propio mandatario les había hecho en La Mañanera de 20 de abril a los famosos que colaboraron en la campaña #SélvameDelTren , con el fin de reunirse e informarlos, pues considera que no actuaron de mala fe.

"No (iría yo al diálogo), ellos tienen un propósito político o politiquero, porque la política es un noble oficio, yo no voy a hacerles el juego ", aseveró AMLO sobre la polémica en torno al Tren Maya.

En La Mañanera de este jueves 20 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los ambientalistas que se oponen al cambio de ruta en el Tramo 5 del Tren Maya tiene propósitos "politiqueros", por lo que no piensa prestarse a su "juego".

México.- El presidente AMLO rechazó acudir a dialogar con ambientalistas sobre el Tramo 5 del Tren Maya , pues advierte que no va a "hacerles el juego" y sólo podría recibirlos si acuden a Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Raúl Durán Periodista

