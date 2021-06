No voy a renunciar a la 4T: aclara Olga Sánchez Cordero a Maldonado y Celis

México.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, rechazó este miércoles los rumores de su supuesta renuncia al cargo que ocupa en el gabinete presidencial.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sánchez Cordero compartió un mensaje etiquetando a los periodistas Mario Maldonado y Darío Celis, a quienes dijo que lamenta "decepcionar a sus 'fuentes'" pero es falso que abandonará la dirección de la Segob.

La secretaria de Gobernación aseguró que, por el contrario, se encuentra "más comprometida que nunca" con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) formando parte de su gabinete.

Por último, la funcionaria hizo un llamado a no hacer caso a rumores que buscan desestabilizar la Cuarta Transformación (4T).

Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento decepcionar a sus 'fuentes' pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo", escribió en Twitter.