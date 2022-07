"No vuelvo": AMLO escribirá libro sobre el pensamiento conservador tras dejar la política en 2024

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que tras terminar su sexenio en 2024 se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, el cual publicará tres años después, además de que dejará la política.

En La Mañanera del jueves 14 de julio de 2022, AMLO adelantó que su libro llevará por título "El pensamiento conservador", y se dedicará de lleno a prepararlo una vez que termine su periodo en la presidencia.

Detalló que el libro tratará sobre el pensamiento conservador desde la época prehispánica y la Conquista española hasta los tiempos actuales.

"Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia, el primer libro, después de que termine, pienso publicarlo a los tres años y no van a ser cosas de lo contemporáneo. Voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador, desde la Conquista", adelantó AMLO

A su vez, el mandatario federal reiteró que abandonará la política después de 2024 y también se mantendrá alejado de la luz pública, como ya lo ha dicho en diversas ocasiones, ya que sostiene que no hay tenerle apego al poder.

Ante la propuesta de que se postule como senador, López Obrador dejó claro que se jubilará tras su presidencia y ni siquiera piensa aceptar invitaciones para impartir conferencias ni acudirá a actos públicos políticos.

"Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública política, no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a ir a ningún acto público político, aunque se trate de amigos, de familiares. Yo concluyo mi ciclo a fines de septiembre del 24", subrayó.

Además, aseguró que tras su sexenio le dirá adiós a las redes sociales y no recibirá a dirigentes políticos ni simpatizantes, ni siquiera a sus hijos si desean abordar temas políticos con él.

"Sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión, me voy a despedir de las redes sociales, no por grosería, porque si no lo hago así, me costaría más trabajo (...) Y termino, porque también no hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero. Ya terminó uno su ciclo, vienen nuevas generaciones", dijo.

AMLO enfatizó que hay un relevo generacional en la política de México, con hombres y mujeres con capacidades para generar un renacimiento de la política, por lo que se dijo contento y confiado en la continuidad de la 4T.