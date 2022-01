¡Nobleza obliga! Deseamos que AMLO tenga una cabal salud: Carlos Loret de Mola

México.- ¡Nobleza obliga Brozo! Deseamos que AMLO tenga una cabal salud para que termine su sexenio, comentó Carlos Loret de Mola a unos días de que el presidente de México confirmara que dio positivo a Covid-19.

Durante el programa Loret y Brozo del 12 de enero del 2022, difundido por el canal de YouTube de Latinus, el periodista, fiero opositor del Gobierno Federal, de la Cuarta Transformación y de Morena, aseveró que le desea la mejor salud a AMLO.

A unos minutos de que finalizara el programa, Carlos Loret de Mola expresó que la nobleza lo obliga a desearle buena salud al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los síntomas de Covid-19 que sufre, sean leves y tenga una cabal salud para terminar su sexenio.

“Nobleza obliga Brozo, hay que desearle pronta recuperación al presidente López Obrador”, declaró Carlos Loret de Mola, a dos días de que AMLO diera positivo a Covid-19, en especial a la variante Ómicron.

Luego de que Brozo cuestionara si era necesario desearle buena salud a AMLO, Carlos Loret de Mola afirmó que sí lo era, por el tema del Covid-19, lo que aún así, utilizó para atacar al presidente mexicano.

“Yo digo que sí, por el tema de que tiene covid, ha minimizado el covid, es un poco víctima de sus propias políticas ¿Te acuerdas cuándo dijo que no mentir, no robar y no traicionar, te curaba de coronavirus? Ya le dio dos veces”, comentó Loret de Mola sobre la salud de AMLO.

Finalmente, reprochó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no estuviera siguiendo ninguna medida de seguridad para prevenir el contagio, entre lo que destacó, el nulo uso de cubrebocas, por parte de AMLO.

“No sigue ninguna instrucción, no usa cubrebocas, no hace pruebas, pues ya le dio, ojalá sea leve el asunto y ojalá pronto esté de regreso chambeando y haciendo sus Mañaneras. Una cosa es que lo critiquemos y otra cosa es que le deseamos que tenga una cabal salud para terminar su sexenio y ojalá enmienda muchas de las cosas” finalizó Carlos Loret de Mola sobre la salud de AMLO.