Noroña acusa a Vicente Fox de no tener congruencia en nada

Ciudad de México.-El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas de Vicente Fox, respecto a que si la había corrido a Josefa González Blanco como titular de la Semarnat, en donde el legislador le dijo al político guanajuatense "cabeza hueca" y "tú de congruencia no tienes absolutamente nada".

Lo anterior después del tuit publicado por Fox en su cuenta personal en donde lanza diversas críticas a AMLO, y lo llama "don perfecto" y le exige que diga si "la corriste".

En su mensaje en Twitter, Fernández Noroña le dijo al ex mandatario: "Ay cabeza hueca @VicenteFoxQue, tú de congruencia no entiendes absolutamente nada o te haces que no entiendes".

Lo anterior fue después de que Fox textualmente escribió el siguiente mensaje: "Derecha la flecha López, aceptaste su renuncia o la corriste? Porque opaca tus mañaneras y tu imagen? La neta,te sientes don perfecto! Ne es como te comportes tu, es como se comportan tus feligreses".

Es importante mencionar que en la carta enviada a López Obrado por González Blanco expone que: “El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría”.

Añadió en el documento: “la transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos…Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras”.

La renuncia de González Blanco ha generado diversos comentarios por su salida del gabinete presidencial.