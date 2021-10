Noroña amenaza con golpear a diputado del PAN por llamarlo "changoleón legislativo"

México.- El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, amenazó con golpear al diputado del PAN, Jorge Triana, por haberlo apodado "changoleón legislativo" junto al panista Jorge Espadas.

El hecho ocurrió durante la comparecencia de Manuel Bartlett, director de la CFE, en la Cámara de Diputados, cuando Fernández Noroña se trasladó hasta el lugar de Triana por reclamarle los insultos que recibió la madrugada del pasado jueves, cuando Espadas lo apodó "chango legislativo" y Triana lo secundó.

En videos difundidos en redes sociales se observa al petista y el panista cara a cara intercambiando presuntos insultos en San Lázaro.

El panista compartió en su cuenta de Twitter un breve video siendo increpado por Noroña, y aseguró que fue "amenazado" por el diputado del PT, quien le advirtió que "le parte la madre" si lo vuelve a "injuriar".

"Se acercó a mí, se me puso enfrente y me dijo literalmente: 'chingas a tu put# madre, si me vuelves a injuriar te voy a romper la madre'. Con injuriar se refiere al apodo que le puso el diputado Jorge Espadas, de 'changoleón legislativo', mismo que yo he hecho eco en redes sociales y eso lo tiene muy molesto", dijo.

En respuesta, Triana asegura que le dijo al petista a la cara "changoleón legislativo", por lo que lo retó a que lo golpee, aunque el video que compartió no cuenta con audio. Sin embargo, Noroña lo insultó, se dio la vuelta y se fue.

"Así fui increpado y amenazado por el galano y pomposo #ChangoleonLegislativo. Dijo: 'Chinga tu madre, si me vuelves a injuriar, te parto la madre'. Le cumplí su deseo, le dije #ChangoleonleonLegisltivo viéndolo a los ojos… sigo esperando su 'madriza'", escribió el panista en Twitter.

Imagen: Captura de Twitter

La madrugada del pasado jueves, durante la discusión de la Ley de Ingresos 2022, diputados del PAN llamaron a Fernández Noroña "changoleón legislativo" y "homínido noroñapitecus". Mientras el petista expresaba su postura a favor de la iniciativa presidencial en la tribuna, los panistas le dieron la espalda para tomarse una "selfie".

El diputado del PT desdeñó el gesto de los panistas, señalando que "esa selfie es para robar", cuando la Mesa Directiva pedía respeto.

"No pasa nada, diputada presidenta, esa selfie es para robar, hay puro ladrón ahí del PRI, del PAN y de Movimiento paniagudo que han saqueado al pueblo de México", dijo Noroña.