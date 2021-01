Noroña se disculpa con diputada del PAN por violencia política tras llamarla "bocona"

CDMX.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, ofreció una disculpa pública a la diputada Adriana Dávila Fernández, del Partido Acción Nacional (PAN), por haberla insultado con violencia política de género en octubre de 2019, acatando la exigencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Mediante un video compartido en sus redes sociales, el diputado del PT recordó que el insulto se remonta al 4 de octubre de 2019, cuando fue invitado al Congreso de Tlaxcala a dar una charla. Tras condenar el machismo, fue cuestionado sobre la trata de personas, un problema muy grave en ese estado, donde el pueblo de Tenancingo es reconocido como uno de los principales centros de trata en México.

En su respuesta, Fernández Noroña señaló que la diputada Dávila Fernández había sido ligada en varias ocasiones a grupos dedicados a la trata de personas en Tlaxcala. En aquel momento, el legislador declaró que la diputada del PAN "es más bocona que la chingada", y añadió que hay que "ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

Sin citar el insulto, el diputado del PT admitió que utilizó una "expresión coloquial", que fue "interpretada" por el Consejo Electoral del INE como violencia política de género, por lo que él apeló ante el TEPJF. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió ratificar la decisión del INE y exigió una disculpa pública por parte de Noroña.

Gerardo Fernández asegura que ya se había disculpado cuatro días después del hecho en octubre del año antepasado, reconociendo "el error político de su declaración" en una rueda de prensa donde estuvo la diputada Adriana Dávila.

El legislador agregó que esta nueva disculpa va acompañada del reconocimiento del "error político" de sus expresiones, y reiteró su "solidaridad y respaldo a la integridad y seguridad" de la diputada y su familia, a fin de reestablecer la dignidad, reputación y derechos político-electorales de la funcionaria.

Asimismo, reiteró que pese a las asperezas contra la oposición de la Cuarta Transformación (4T), nunca ha deseado mal alguno a ninguno de los adversarios, y como muestra de ello, citó el siguiente ejemplo teñido de ironía:

"Ni siquiera a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que usurpó la presidencia del país de 2006 a 2012 y bañó en sangre nuestra patria, ligándose a los grupos criminales del tráfico de drogas y haciendo con ello un daño inmenso a nuestro pueblo, sembrando de hambre, dolor, sufrimiento y muerte el suelo patrio, le he deseado nunca mal alguno".

Por último, Fernández Noroña aclaró que ofrece esta disculpa a la diputada del PAN no sólo en acatamiento a lo dictado por el TEPJF, sino en su convicción de que hay que erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

La diputada Adriana Dávila, por su parte, respondió que estará pendiente de que Noroña cumpla toda la sentencia impuesta por el tribunal, lo que incluye tomar cursos sobre género y nuevas masculinidades, el procedimiento a seguir en el Comité de Ética de la Cámara de Diputado, así como que no repita este tipo de conductas. "Ninguna mujer más debe recibir violencia política de su parte", subrayó.

La panista también hizo una invitación a sus colegas a denunciar ante las instituciones cuando sean víctimas de violencia política de género.

No es solo por nosotras, es para decirle al resto de las mujeres que no tienen la oportunidad de los espacios que nos da el servicio público que callarse no es opción y que no están solas", puntualizó Dávila Fernández.