Noroña se niega a pagar impuesto de un jugo (VIDEO)

México.- A través de un video fue que se ventiló el momento en que el diputado Federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña se negó a pagar el impuesto de un jugo.

El impuesto era únicamente de 50 centavos, pero el legislador dijo que NO lo pagaría ya que su negación es un acto de soberanía civil.

Incluso Noroña le pidió a la cajera que si no le parecía la acción (no pagar el impuesto del jugo) le hablara al gerente o a una patrulla ya que definitivamente no lo iba a hacer.

El VIDEO fue colgado en Twitter por un usuario, en el se puede ver como el diputado del PT está rodeado de reporteros quienes fueron testigos de dicha acción.

Se niegan a pagar 50 centavos de iva y ahora quieren comprar cachitos de a 500 c/u.



¿Ya ven como no les interesa el país? Solo están interesados en quedar bien con su patrón, el #CobardeMatoncito #fuchicaca pic.twitter.com/DQMeeMf4zi — look a mapache (@VienaJesus) February 10, 2020

Sin embargo el material es muy corto y no permite ver el desenlace del mismo, pero se cree que efectivamente el diputado Federal no pagó lo correspondiente de impuestos de su jugo.

Hasta el momento, Gerardo Fernández Noroña no ha dado declaración alguna al respecto.