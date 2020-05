Noroña se pone mal un cubrebocas y lo llama medida "ridícula" FOTO

Ciudad de México.- El diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña fue tundido en redes por ponerse mal un cubrebocas y llamarlo una medida "absurda" y "ridícula".

Subiendo una foto a sus redes, el polémico funcionario criticó el uso de esta medida para proteger contra el virus Covid-19 y su transmisión. La foto estaba acompañada con la leyenda:

Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente. pic.twitter.com/m9Ed2J3KrZ — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 26, 2020

Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente, escribió el diputado.

Fernández Noroña calificó en su momento como “ridículo”, que Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, se decidiera a aparecer con un cubrebocas.

Así se usa el cubrebocas. pic.twitter.com/P0JJT3zl2w — Arturo Wolff (@arturo_wolff) May 26, 2020

Tras la publicación, los memes no se hicieron esperar, junto con las críticas, ya que si bien el uso del cubrebocas se ha discutido que puede no ser efectivo, aún no se llega al conceso general.

