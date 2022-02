"Nos abstenemos de hacer preguntas": reporteros protestan en La Mañanera de AMLO por asesinatos de periodistas

México.- Reporteros protestaron en La Mañanera absteniéndose de hacer preguntas a AMLO por los asesinatos de periodistas en México, luego de que compañeros del gremio se manifestaron en la Cámara de Diputados y el Senado por la violencia contra sus colegas.

Hacia el final de La Mañanera de este 16 de febrero de 2022, uno de los reporteros presentes le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador la protesta realizada ayer por sus colegas ante el Poder Legislativo, la cual se llevó a cabo en solidaridad con los periodistas asesinados desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el presente.

"Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron, no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida, y en solidaridad por los periodistas caídos, desde Calderón hasta nuestros días", explicó el periodista a AMLO.

Por los mismos motivos, el comunicador le informó al presidente que la mayoría de los reporteros en Palacio Nacional decidieron abstenerse de hacerle preguntas, a manera de protesta por las agresiones contra periodistas en México, porque además ha quedado demostrado que "los principales asesinos" son servidores públicos.

"La mayoría de quienes estamos aquí, platicando esto que sucedió ayer, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular preguntas, en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer", expuso.

Aunque el reportero aclaró que quienes sí quieren hacer preguntas a AMLO están en su derecho, como lo había hecho previamente la periodista de Contralínea, los demás decidieron solidarizarse con sus colegas agredidos, por lo cual también llevarán a cabo un encuentro nacional de periodistas el próximo 5 de marzo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde esperan reunirse con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

"Queremos replicarlo, si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante; si no, también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos, y esa información la tiene el Mecanismo (de Protección a Periodistas), y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo", añadió el periodista.

Reporteros decidieron abstenerse de hacer preguntas a AMLO en La Mañanera, en protesta por los asesinatos de periodistas. Foto: Captura de YouTube

AMLO responde: "no nos confundan"

Tras escuchar las palabras del reportero, el presidente López Obrador se mostró de acuerdo con su protesta y reconoció que el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar la vida de los periodistas y todos los mexicanos.

No obstante, AMLO aclaró que su gobierno no asesina periodistas, reiterando que la 4T es diferente a los gobiernos pasados, donde el Estado era el "violador por excelencia de los derechos humanos", por lo que pidió que "no nos confundan".

"Yo estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse y nuestro respeto (...) Nada más lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos, y si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención", aseveró.

AMLO reconoció que todos los periodistas deben ser protegidos, pese a las diferencias entre "periodistas honestos y mercenarios", como llama a los opositores que acusa de pertenecer al bloque conservador.

Esta respuesta la dio en la misma Mañanera en que reiteró sus críticas contra Carlos Loret de Mola por sus supuestos ingresos millonarios, además de sugerir que periodistas como Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Ciro Gómez Leyva deberían informar cuánto ganan "por ética".

Después de que el presidente de México se retiró del salón de Tesorería en Palacio Nacional, los reporteros y algunos funcionarios allí presentes guardaron un minuto de silencio en honor a los periodistas asesinados.