"Nos está insultando, ya le tocará ser juzgado": Lilly Téllez a AMLO por "cuidar" delincuentes

"Lo que el presidente hace es cumplir su palabra a los grupos delincuenciales, y esto es muy muy grave, esto sí debería de provocar un juicio político al presidente de la República, porque el tiene la obligación y el uso exclusivo de la fuerza para proteger a los ciudadanos, no para proteger a los delincuentes", sentenció Lilly Téllez.

La legisladora de Sonora acusó que el motivo por el que el presidente López Obrador no quiere que les pase nada a los criminales se debe al "pacto político" que tiene con el crimen organizado y que le permitió llegar al poder.

" Nos está insultando, señor presidente, ya le tocará ser juzgado a usted , y va a quedar no en el nombre de su rancho, va a quedar peor que eso", le advirtió Lilly Téllez a AMLO .

"¿Qué mamá en este país cuando se va su criatura de la edad que sea, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de México, qué madre en este país no se queda con el alma en un hilo porque no sabemos si va a volver o en qué condiciones va a volver?", expresó la panista.

Raúl Durán

