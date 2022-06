Nos quedan dos años, no hace falta reelección, afirma AMLO 

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hace falta una reelección presidencial en México, pues confió en que los ciudadanos no votarán para que regrese "lo de antes" y, en cambio, van a buscar que continúen sus programas sociales.

"Nos quedan dos años más, un poquito menos, imagínense cuántas cosas vamos a llevar a cabo entre todos, por eso, no hace falta la reelección", sostuvo en una reunión con autoridades de la Montaña de Guerrero.

Si bien en esta ocasión, a diferencia de sus mítines de la semana pasada, nadie le gritó que se reelija o que se aferre al cargo, el Presidente recordó que el 1 de julio se cumplirán cuatro años de su triunfo en las elecciones, y agregó que no se debe tener mucho apego al poder ni al dinero.

"No, yo termino. Me jubilo, pero me voy a ir con la conciencia muy tranquila y con el deber cumplido, y estoy seguro que la revolución de las conciencias va a hacer posible que ya no haya, repito, marcha atrás, no van a poder retrogradar", indicó al final de su discurso.

Antes de hacer un recuento del reparto de dinero que lleva a cabo su Gobierno, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, López Obrador aseguró que ha cumplido con los compromisos de apoyar a los más pobres.

"(Prometimos) que le íbamos a dar preferencia a los humildes, que por el bien de todos, primero los pobres, y ahora, a unos días de cumplir cuatro años del triunfo, puedo decir que estamos cumpliendo con ese postulado", sostuvo.

En el recuento de miles de beneficiarios, el Mandatario aseguró que está garantizado el pago al padrón de 30 mil guerrerenses que reciben 5 mil pesos mensuales del Programa Sembrando Vida por el tiempo que le queda de Gobierno, pero aprovechó para impulsar a los aspirantes de su partido.

"Van a recibir este apoyo por el tiempo que nos queda y posiblemente más adelante, porque yo tengo la confianza de que el pueblo ya no va a querer regresar a lo de antes, va a querer que sigan estos programas", dijo.

El Presidente visitó Tlapa de Comonfort, al noreste de Guerrero, una de las zonas más pobres del País, acompañado por la Gobernadora Evelyn Salgado y del presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, quien anunció la construcción de un centro de rehabilitación en este municipio, con dinero donado y un terreno entregado por el Gobierno.

López Obrador reconoció que la fundación de Televisa es la única con la que ha aceptado acordar, mientras que acusó a las demás de robarse el presupuesto.

"Es en el primer caso, es el único caso en el que hemos aceptado entregar recursos del Gobierno a una asociación civil", dijo el Presidente.

A la reunión asistieron alcaldes de Tlapa, Acatepec, Atlamajalcingo Cochoapa, Olinalá, Acatlán, Tlacoapa, Xochistlahuaca y Copanatoyac entre otros.