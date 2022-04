"Nos quieren descarrilar, no van a poder": AMLO sobre políticos que actúan como 'falsos' ambientalistas

Ciudad de México.- "Nos quieren descarrilar, pero no van a poder", dijo hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al ser cuestionado en La Mañanera de hoy sobre políticos que tienen inversiones en el sureste del país y que se oponen a la construcción del Tren Maya bajo el argumento de la defensa al medioambiente.

Entre las personas que han tenido relación con la política y que hoy formarían parte de 42 organizaciones civiles que defienden a la Riviera Maya, se mencionaron a Ernesto Zedillo (hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León), Rumárico Arroyo Marroquín, exsecretario de agricultura de Ernesto Zedillo; Eduardo Solís, dueño de la Guardería ABC, y Eduardo Albor Villanueva, director de Dolby Discovery, los dos últimos con actuales procesos penales.

Sobre los señalados por la prensa y demás que se oponen a la construcción del Tren Maya que está planeado inaugurarse en diciembre del 2023, López Obrador señaló que "algunos son de verdad ambientalistas que no tienen toda la información, otros sí son oportunistas y otros más son mercenarios, que les pagan... gente sin escrúpulos, inmorales", expresó.

Asimismo, resaltó que incluso algunos de los empresarios y políticos que hoy se oponen a la construcción del Tren Maya son los mismos que en años pasados compraron terrenos en la zona con la finalidad de posteriormente venderlos a un mayor precio al Gobierno de México.

"Algunos cuando se enteraron que íbamos a construir el tren maya empezaron a comprar terrenos y ahora que se están definiendo los trazos algunos le fallaron porque no va a pasar por ahí y otros lo que quieren es atracar, robar, no quieren por ejemplo aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto. Así no actúa un campesino", aclaró el mandatario federal y añadió: "afortunadamente, y eso también debe saberse, la mayor parte del tren se construyó sobra la antigua vía del Ferrocarril del noroeste, si todo se hubiese construido sobre un trazo nuevo ¡no salimos!".

Sobre los 'falsos' ambientalistas AMLO señaló que históricamente han sido los políticos y empresario allegados al poder quienes han sido los mayores beneficiados con las grandes obras de México.

"Los primeros que se benefician pues son los políticos y la gente allegada al poder se quedan con grandes extensiones, inclusive, donde están los centros turísticos más importantes de la Riviera Maya eran fideicomisos públicos y se fueron convirtiendo en propiedad privada, todo esto en el periodo neoliberal", recordó.

Finalmente, AMLO dejó en claro que la obra del tren Maya será concluida e inaugurada conforme lo planeado pese a los opositores y recordó que México cuenta actualmente con el programa de reforestación más importante del mundo.

"Nosotros vamos a seguir porque estamos cuidando el medio ambiente, siempre lo vamos a hacer y debe tenerse en cuenta que México por primera vez en la historia tiene un programa de reforestación que es el más importante del mundo, estamos destinando mil 600 millones de dólares al año, esto no lo están haciendo ni en USA, ni en Canadá, ni en Francia, ni en Rusia ni en ninguna parte... Solo en los cinco estados del sureste, por donde pasa el tren maya, más de 400 mil hectáreas... Eso muchos no lo saben y pues otros no quieren escuchar nada de eso, les molesta, pero bueno ofrecemos disculpas porque vamos a seguir informando", sentenció.