¡Nos urge! AMLO advierte que no regresar a clases presenciales causará daño emocional

México.- En la conferencia Mañanera de este 15 de julio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que de no regresar a clases presenciales se causaría un daño emocional más grande en los jóvenes, adolescentes, niñas y niños.

A pesar de que AMLO reconoció que existía un tercer rebrote de casos de Covid-19 en México y que confirmó -como lo ha hecho en otras ocasiones- que esta vez la variante del coronavirus está afectando más a los jóvenes insistió en apresurar el regreso a clases presenciales.

¡Nos urge el regreso a clases presenciales! ¡No hay nada que sustituya la escuela, nada!

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un fuerte promotor del regreso a clases presenciales en México, sin importar de que en el país aún no haya vacunas contra el Covid-19 para menores de edad.

Sobre el impacto de las vacunas y las nuevas variantes del Covid-19, AMLO confirmó que las vacunas sí tienen efecto en contra de estas nuevas cepas e hizo un llamado para que quienes aún no se han vacunado y ya les tocaba, lo hicieran.

Los argumentos del presidente mexicano para promocionar esta iniciativa en cada estado de la república, se basan en buscar que los jóvenes vuelvan relacionarse entre ellos de manera directa en las escuelas.

Afirmando que a pesar de que se logró un gran avance con la educación en línea, está no puede sustituir a la educación presencial, ya que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no solo aprenden información educativa, sí no que también a relacionarse con otras personas.

"Sí seguimos así el daño va a ser mayor en lo emocional, lo afectivo, lo familiar. No es nada más el retraso en lo académico, es que ya necesitamos, la mejor terapia para los niños, los jóvenes, la escuela, eso es lo que tenemos que hacer", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Por último, AMLO afirmó que no es su intención forzar o imponer el regreso a clases presenciales, de forma que la modalidad de clases en línea seguirá funcionando en México para quienes aún no deseen volver a las escuelas.