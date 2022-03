"Nos vamos y me callas el hocico": Chumel Torres reta a simpatizante de AMLO a visitar obras del Tren Maya

México.- El youtuber Chumel Torres retó al profesor Jorge Gómez Naredo, simpatizante de AMLO y la 4T, de visitar juntos las obras del Tren Maya para corroborar el daño ambiental por la tala de árboles y así "callarle el hocico".

Desde su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres lanzó el reto contra el docente, ofreciéndole pagar su vuelo para trasladarse personalmente a las obras del Tren Maya, luego de que el simpatizante de AMLO negó la tala masiva de árboles por la construcción.

"¿Yo te pago el vuelo y vamos a ver si es cierto? De una. Nos vamos y me callas el hocico. Y lo publicas en tus revistas o si no yo lo publico en El Pulso", respondió el influencer al profesor universitario a favor de la 4T.

En su publicación, Gómez Naredo había afirmado que mientras se talan cerca de 100 hectáreas de árboles con la construcción del Tren Maya, también se están sembrando otras 200 mil hectáreas, negando así el daño ambiental que la oposición acusa en la obra emblema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Es decir, con el Tren Maya, estamos ganando 199,900 hectáreas de árboles. Pero claro, desde la Condesa y desde Los Ángeles, eso no se ve", escribió en su tuit el docente, lo que provocó la molestia del youtuber.

Chumel Torres retó a un simpatizante de la 4T a visitar las obras del Tren Maya. Imagen: Captura de Twitter

En otra publicación, Chumel Torres compartió una foto que muestra una hilera de árboles talados por las obras del Tren Maya, en la cual lanzó un fuerte mensaje contra AMLO.

"Votar por alguien que promete puras pendej#das cuesta. Vivos pa' la otra", advirtió el conductor de El Pulso de la República a los simpatizantes de la 4T.

¿Qué respondió el simpatizante de AMLO?

El reto de Chumel a Jorge Gómez no se quedó sin respuesta, pues tras la polémica, que convirtió al youtuber en tendencia en Twitter de nueva cuenta, el aludido declaró que no se prestaría al "show" de Chumel Torres, a quien llamó "machista" y "racista".

"¿Por qué no me voy a prestar al show que quiere montar Chumel Torres? ¿Por qué no acepto ir de visita a la construcción del Tren Maya con él? (...) Chumel Torres representa lo peor de lo peor en redes sociales. Es machista, misógino y racista. Cotidianamente emprende campañas de odio y linchamiento", expuso.

Jorge Gómez comparó a Chumel Torres con "el típico niño bullying que, enojado le 'canta un tiro' a su compañero de clase", por retarlo que le calle el "hocico".

En ese sentido, opinó que el influencer no está interesado en el impacto ambiental del Tren Maya, sus beneficios y lo que se está haciendo para mitigar los efectos perjudiciales, sino que "sólo le interesa atacar a AMLO".

"Chumel no puede dejar de ser un machista y un clasista. Y no, no quiero estar en un show donde, el señor que lo monta y lo dirige, representa todo eso contra lo cual uno ha luchado con tanto ahínco", aseveró Gómez Naredo sobre Chumel Torres.