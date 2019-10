Nos ve Gobierno como contrarios, afirma Romero Deschamps 

Cd. de México, México.-El ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps advirtió que la actual administración ve al gremio como enemigo y no como una agrupación que colabore con el desarrollo de Pemex.



"Hoy, por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación", anotó el ex senador del PRI en una carta pública.



"Tal parece que se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a Pemex en su compromiso histórico de ser garantía del desarrollo nacional", se quejó.





Indicó que ante esta situación decidió separarse de la Secretaría General del sindicato, aunque no mencionó si lo hizo para atender las denuncias en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.



"Por ello, ante un escenario poco favorable para el cabal cumplimiento de mi responsabilidad como Secretario General, consciente de que mi compromiso fundamental es garantizar la estabilidad de nuestra Organización Sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores he decidido presentar en términos del artículo 37 de nuestros Estatutos Generales al Consejo General de Vigilancia mi renuncia al cargo de Secretario General del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana".



"Lo haré de conformidad a los artículos 34 y 36 con carácter de irrevocable a partir de la fecha para todos los fines consecuentes".

Carlos Romero Deschamps dice que el gobierno lo ve como enemigo. | Reforma



Quien estuvo al frente del sindicato por más de un cuarto de siglo pidió a sus huestes mantener la unidad y no permitir que otro grupo se adueñe del gremio.



"Si algo les pudiera pedir a todos ustedes es que mantengan por sobre cualquier circunstancia la unidad e integridad de nuestro sindicato, pues es bien sabido que ha sido la fortaleza fundamental que nos ha permitido sortear todo tipo de amenazas.



"Esta es nuestra realidad y no la de supuestos liderazgos que promovidos por quienes sueñan con el control del STPRM, les abren espacios y respaldan en inútiles intentos de interesar a los trabajadores", expuso.



Romero, quien recordó que ingresó al sindicato a la edad de 14 años, en 1959, y laboró como peón, ayudante, obrero, chofer, albañil y múltiples actividades más, destacó sus logros al frente del sindicato.

Romero Deschamps afirma que el Sindicato de Pemex quiere colaborar con el gobierno. | Reforma



"El sindicato ha permitido entregar mas de 30 mil casas en los últimos años a lo largo del país para beneficio de los trabajadores de todas las secciones.



"Premisas y respaldo que han permitido conseguir beneficios tan importantes como la Pensión y Servicio Médico Vitalicios para las viudas. Incrementar nuestro salario tabulado que estaba aún por debajo del salario mínimo. Convenir la renovación de la flota petrolera mayor que estaba condenada a desaparecer", ejemplificó.



Romero Deschamps dijo que además sorteó el recorte de casi 170 mil millones de pesos del presupuesto de Pemex, sin registrar un solo despido.



"Pero sobre todo, y lo más importante, haber transitado estos lustros de dificultad financiera extrema sin haber tenido un solo retroceso en nuestras condiciones de trabajo, prestaciones o salarios", anotó.



"Y de manera reciente se realizó la revisión de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, en la cual, no obstante no existir el ambiente idóneo, se consiguió avanzar en beneficios sin ningún retroceso en nuestras condiciones contractuales.



"Y aunque en muchos momentos apareció inconformidad y decepción en el trabajador al observar el poco reconocimiento que a su esfuerzo parecía concederse, siempre mantuvo la dedicación y el compromiso en su tarea del día a día", justificó.