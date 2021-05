Nosotros no nos rajamos, afirma Rosa Elena Millán en cierre de campaña

Culiacán, Sinaloa.- La candidata a la gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México (FPM), Rosa Elena Millán Bueno, tuvo este sábado su cierre de campaña en Culiacán y afirmó que en ningún momento pensó en renunciar en este proceso electoral.

Encuentro

El mitin tuvo lugar en el asta bandera, donde Millán Bueno estuvo acompañada de Siria Quiñónez, candidata a la presidencia municipal de Culiacán, así como de candidatos a diputados y Juan Ernesto Millán Pietsch, dirigente estatal de FPM.

“Estamos cerrando para lograr el objetivo de que Fuerza por México tuviera en una mujer su candidata a la gubernatura y que logremos el objetivo de votar y ser votado. Muy contentas por todo lo que hemos hecho”, dijo Rosa Elena previo a su intervención en el acto.

Mencionó que “hemos fortalecido mucho, no solo la participación política de las mujeres, sino la participación de un conjunto de hombres y mujeres que aquí vienen juntos con Juan Ernesto Millán y conmigo, que es gente muy comprometida con la sociedad, y eso nos motiva, nos alienta, nos fortalece, nos hace sentir muy fuertes como partido, como fuerza”.

Señaló que, sin duda, han llegado al punto culminante de este proceso electoral con una amplia valoración de la sociedad.

“Nosotros no nos rajamos, nosotros no claudicamos, no pedimos el voto para nadie que no sea Fuerza por México”, externó la candidata a gobernadora.

En estos dos meses de campaña, ¿qué podría destacar en cuanto a sus propuestas?

“La gente quiere mucho el tema de salud, la gente quiere empleo, quiere educación de calidad, quiere recuperar el tiempo perdido.

”La gente quiere que tengamos Gobiernos cercanos a ellos, que respondamos a los grandes temas, de vivienda, de economía, de trabajo, estancias infantiles, de la prevención de la violencia familiar, de apoyo a los emprendedores, de que el sector empresarial sienta que hay transparencia en el manejo de los recursos y que los impuestos que ellos pagan se administren eficientemente. Un Gobierno que le llegue a la gente, un Gobierno que sea sensible, que privilegie las necesidades de la gente que más lo necesita”.

¿Qué mensaje le da a los electores, sobre todo a aquellos que están indecisos todavía?

“Lo hemos dicho desde el arranque de esta campaña, que íbamos por la confianza ciudadana, que íbamos por la gente que quiere y necesita una mujer transparente, honesta, con conocimientos de su estado, con conocimientos de cómo resolver los problemas que aquejan a Sinaloa, pero, sobre todo, con una mujer que ha dado resultados. Que volteen para atrás para ver lo que hemos hecho y que vean lo que estamos proponiendo, para que sepan lo que queremos hacer por Sinaloa.

”Eso es lo que le diría a la gente, a aquellos que no han decidido su voto, la gente que no quiere más de lo mismo, la gente que quiere un verdadero cambio democrático en la alternancia de género, en que una mujer por primera vez gobierne Sinaloa. Los invitamos a que le den el voto a Rosa Elena Millán”.