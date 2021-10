Nosotros protegemos a los que piden asilo: justifica AMLO liberación de Rodrigo Granda, líder de las FARC

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las autoridades mexicanos no aprehendieron al ex líder guerrillero Rodrigo Granda, ex comandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), porque México protege a las personas que solicitan asilo al país.

AMLO fue cuestionado en su conferencia matutina por la decisión de las autoridades mexicanas de no arrestar a Rodrigo Granda, pese a la ficha que la Interpol tiene a su nombre, asegurando que probablemente el Granda solicitó o se le ofreció asilo en México.

"Es probable y él resolvió regresar a su país y allá lo detuvieron. Yo creo que él lo planteó y seguramente Relaciones Exteriores pueda explicarlo, pero nosotros protegemos a los que piden asilo”, justificó el mandatario.

Andrés Manuel recordó que Rodrigo Granda llegó a México, luego de ser convocado para un congreso que organiza el Partido del Trabajo (PT), sin embargo, el mandatario indicó que en su detención, intervinieron diferentes actores, por lo que el exlíder de las FARC decidió regresar a Sudamérica.

"Se le da la posibilidad de que se quede aquí, porque lo invitaron a un encuentro de dirigentes de América Latina que organizó el PT, creo. Entonces lo detienen e intervienen sus abogados defensores, intervienen relaciones exteriores pero él dice: yo me regreso a mi país y ya se fue”, agregó.

En este sentido, Andrés Manuel, pidió compresión al Gobierno de Paraguay, quien busca a Granda, indicando que México estaba en una situación difícil frente a la solicitud de asilo.

"Pues lo lamentamos mucho y ojalá entiendan nuestra situación, pero llevamos muy buena relación con el Gobierno de Paraguay, muy buena relación, con todos los gobiernos

¿Qué pasó con Granda?

El pasado miércoles, Granda, uno de los negociadores de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), regresó a su país tras ser retenido durante varias horas cuando intentó ingresar a México, en una medida que desató una controversia diplomática con Paraguay, donde es reclamado por la justicia local.

El partido Comunes, que surgió del desarme de los rebeldes, anunció el martes pasado la captura del llamado "Canciller de las FARC" ante una "circular roja" de la Interpol activada cuando el ex guerrillero viajaba hacia México para participar en un foro político.

El Gobierno de Paraguay informó que gestionó la solicitud de captura ante México, pero el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló en un informe que Granda regresó a Colombia antes de que pudiera considerar el pedido.