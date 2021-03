Nuestras elecciones son de las más caras que hay por la desconfianza que existe: Ricardo Bours

En Sonora, el Instituto Estatal Electoral ya ha sido señalado por el conflicto de intereses que tiene. La presidenta del Instituto Estatal Electoral es prima hermana del superdelegado. Ahí es falta de ética, simple y sencillamente, y es un concepto que se nos ha olvidado a los mexicanos, la ética no puede aceptar eso, respondió en entrevista para Debate, Ricardo Bours, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora.

De acuerdo con Bours Castelo, como ciudadano y como parte de Movimiento Ciudadano, lo que esperan del INE es que les informe los protocolos sanitarios que deben de seguirse en el caso de la pandemia, pues quedan dudas en el contexto de la pandemia, como ¿qué vamos a hacer para poder hacer campaña ya en el momento?, ¿cómo debemos de conducirnos?, ¿qué tipos de eventos debe de haber?, comentó.

“Creo que en México hay condiciones en el escenario electoral para conducir las elecciones adecuadamente, pero deben de tener mucho ojo en los estados, con los gobernadores en turno, dado que debe de haber transparencia a los ojos de los ciudadanos”, pidió Bours.

El empresario y exalcalde de Cajeme destacó que tanto el instituto electoral y de transparencia en los estados y en el país conllevan un gran costo para el país.

“Cuesta una bestialidad, nuestras elecciones son de la más caras que existen por la desconfianza que existe, que hay en las instituciones, en los gobiernos y en lo transparente seguimos invirtiendo, pero no hay confianza, es como tener más policías, no te genera un estado de seguridad o una percepción de seguridad de que haya más policías, sino no existe, el gastar más dinero en elecciones no te asegura un proceso electoral transparente, la conciencia, el manejo, la conducción de los procesos es lo que te da transparencia”, aseguró el también hermano del exgobernador sonorense Eduardo Robinson Bours.

El empresario indicó que toda la simulación de precampaña en el periodo de intercampaña, de campaña, los topes de campaña, los controles de medios para poder llevar las campañas adecuadamente, en lugar de permitir una participación más libre, de acuerdo a las posibilidades y con la expectativa que genera cada candidato para lograrlas, debería de ser más fácil de administrar, más fácil de llevar, más fácil de vigilar, en lugar de que sean imposiciones que hacen sin argumento.

“Yo por ejemplo, en tiempos de la precampaña, daba hasta vergüenza que en los canales de televisión o de radio estuvieran pasando cuatro, cinco, seis, siete anuncios de precandidatos cuando estamos viendo únicamente al ciudadano, donde uno sí lo ve como una estrategia de comunicación, política, sabría administrar los tiempos y decir dónde debe de aparecer mi spot para causar el mayor impacto y administrar más eficientemente los tiempos y los recursos”, dijo Bours Castelo.

En cambio, agregó, en Sonora, atiborran y lo único que hacen es generarle malestar a la ciudadanía, pues hay muchas cosas que están sobrerreguladas, en lugar de decir, darle la confianza a la ciudadanía y ser transparente en ello para que puedan ellos decidir más adecuadamente como desea cada quien promocionarse. “En serio es una situación sumamente difícil, engorrosa y complicada cumplir con todas las obligaciones que nos llegan con esto”, afirmó el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

Positiva la irrupción de más actores

En cuanto a qué le parece la irrupción de personajes del medio artístico a la política, como se está viendo en este proceso 2021, Ricardo Bours señaló que sin lugar a dudas, ahora es necesario que todos los actores sociales, políticos, económicos, de género deben de representarse en los congresos.

“Eso sí, creo que los deportistas pueden representarse en los congresos para que platiquen las experiencias de política pública, del deporte, por ejemplo. Creo que la comunidad LGBT debe estar representada en el congreso para que dignifiquen, para que le den un sentido a la política pública de la comunidad, creo que los artistas, los creadores culturales, los pintores, los periodistas puedan representarse en el congreso, eso sí, pero debe ser por su desempeño, por su capacidad, no por su popularidad únicamente o por ganar un espacio”, opinó Bours Castelo.

De acuerdo con Bours, los productores de cine, por ejemplo, de teatro, los escritores, que están viendo cómo no están destinando los recursos para la lectura, la cultura, a la promoción artística cultural, cómo se están desviando los recursos y se están acabando los recursos públicos, deberían de participar para asegurarse y para argumentar ante el congreso, que esos recursos son importantes para el bienestar, para la buena conducción del país.

“Creo que es importante, pero no por ganar elecciones, no porque sea un concurso de belleza, un concurso de popularidad, últimamente las elecciones las ganan los más populares, no los más preparados” añadió el abanderado de MC.