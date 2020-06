Nueva normalidad está llena de confusión e incertidumbre: Carlos Castaños

Sinaloa.- El diputado federal, Carlos Castaños, exclamó que, en el caso de Culiacán no ve una autoridad municipal que genera condiciones para que la reactivación económica por lo que, son muy válidas las acciones de protesta que han emprendido los locatarios del Garmendia.

Vemos una situación muy preocupante con los locatarios, producto de una gestión desastrosa que el alcalde no ha podido a manejar, no hay reglas claras y no ha salida dar la cara para decirles que es lo que les queda por hacer a las familias del mercado