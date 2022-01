¿Nueva sección? AMLO exhibirá a detenidos por crímenes contra ciudadanos en La Mañanera

Ciudad de México.- AMLO informó que se presentará un informe en su conferencia matutina para revelar datos sobre detenidos en México por crímenes que relacionen a la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que, en el informe mensual que presenta Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se agregará un reporte con los datos de detenidos.

"Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos", declaró AMLO en La Mañanera de este 25 de enero.

Leer más: ¡Abandonados! Exhiben stands de México en el Fitur de Madrid 2022 sin personal

Andrés Manuel hizo el anuncio luego de abordar el tema sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en la ciudad de Tijuana, comprometiéndose a realizar una investigación exhaustiva al respecto.

"Porque seguramente ya ustedes han notado que aun con estos lamentables asesinatos siempre, o casi siempre, se detienen a los responsables", agregó.

Desata la polémica

Ante el planteamiento de AMLO, la polémica se desató, debido a lo que la medida representa, pues se considera que podría violar la presunción de inocencia en México.

"Oiga, Arturo Zaldívar (ministro presidente de la Suprema Corte), ¿sería mucho pedirle que le explique a López Obrador la importancia de la presunción de inocencia? ¿O lo va a dejar pasar?", dijo en Twitter el político y filósofo Fernando Belaunzarán, del Partido de la Revolución Democrática.

Asimismo, la presentadora Denise Dresser, se pronunció sobre el tema, cuestionando los conocimientos del presidente en los procesos judiciales en el país.

"Con la propuesta de exhibir a criminales acusados, López Obrador revela que no tiene la menor idea lo que significan la presunción de inocencia y el debido proceso. O no le importa. No sé cuál es peor", apuntó la politóloga y periodista Denise Dresser, en la misma red social.

Leer más: ¿Falta de compromiso con el Tren Maya? Revela AMLO motivo de salida de Jiménez Pons de Fonatur

Una posición replicada por varios usuarios como Jorge Lara, abogado internacionalista: "Exhibir a particulares investigados o imputados, pero sin sentencia firme es violatorio de derechos humanos".