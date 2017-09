Nuevo frente pretende sacar al PRI y que no llegue AMLO

La alianza entre los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que recientemente formalizó su registro ante el INE como Frente Ciudadano por México, es con el objetivo de sacar al PRI del poder y contrarrestar la fuerza que trae Andrés Manuel López Obrador de cara a los procesos electorales del 2018, coincidieron analistas políticos

«Sin duda, uno de los grandes objetivos de esta alianza es poder contrarrestar la fuerza de Andrés Manuel López Obrador. Para el PRD, esta coalición es casi indispensable para poder conservar posiciones que ahora tiene y que estarán en lucha en el 2018. Estoy pensando sobre todo en la Ciudad de México, pero también en otros estados donde gobierna. Para el PRD, es esencial y podría evitar una fuga mayor de simpatizantes hacia Morena, que ya se está empezando a dar», comentó Alejandro Aurrecoechea.

El director de análisis y riesgo político en Integralia Consultores expuso que también para el PAN es un mecanismo de confrontar a Andrés Manuel López Obrador:

«Y si se diera esta lucha de dos, que normalmente es lo que ocurre en el sistema político mexicano, ya que no hay segunda vuelta, si se decantara por ejemplo, por un lado Andrés Manuel López Obrador y esta alianza, pues podría tal vez mandar al PRI a tercer lugar», comentó.

ESTRATEGIA PARA COMPETIR

Manifestó que esta alianza entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano le da más viabilidad a la posibilidad de una coalición electoral entre estos partidos, pero que aún no se puede afirmar si se concretará, y que como fórmula para hacerle frente al PRI y a López Obrador en el 2018 tiene sus riesgos:

«En un escenario en el que el PRI postula un candidato que pudiera ser atractivo para los panistas, por ejemplo, como José Antonio Meade, podría darse el caso que muchos panistas voten primero por el PRI que por un frente PAN-PRD, que puede verse contrario a cierta ideología del partido. Los frentes en los procesos electorales han tenido cierto éxito a nivel estatal, pero quién sabe si esto se pudiera replicar a nivel federal. Nunca ha sucedido», dijo.

Agregó que como parte de estas negociaciones dentro del Frente Ciudadano por México podría ser que cada partido postule un candidato presidencial, lo que implicaría obstáculos:

«Yo pienso que es uno de los grandísimos obstáculos para que se consolide el frente a nivel federal porque, pues, digamos, en las encuestas quien va más adelante es el PAN, y tal vez es el que tendría más peso, o exigir que alguien de sus miembros sea el candidato del frente, pero también va a haber mucha resistencias al interior del PRD para postular a alguien que pudiera verse como demasiado derechista, muy contrario a los ideales, y a la vez en el PAN sería muy difícil que aceptaran a un perredista como cabeza de la coalición, o incluso a un externo que pudiera ser aceptable para el PRD, pero tal vez para la base del PAN no tan claramente», expuso.

POLO ATRACTIVO

Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y consejero presidente del IFE en 2003-2007, manifestó que este nuevo Frente Ciudadano por México significa un polo muy atractivo para los votantes que quieren sacar al PRI del poder, pero también a Andrés Manuel López Obrador:

«Es muy potente electoralmente para un segmento del electorado que quiere que no gane el PRI, pero les da miedo López Obrador. Yo creo que un frente opositor PAN, PRD, Movimiento Ciudadano puede ser muy exitoso electoralmente. La evidencia hasta el día de hoy muestra que estos frentes opositores anti-PRI han sido exitosos en las urnas, mas no han significado cambios una vez que están en el gobierno porque los problemas centrales de inseguridad, corrupción, no se han resuelto, esa es la evidencia hasta ahora, pero eso es una cosa. El tema es que electoralmente han sido exitosos y pueden serlo nuevamente, por supuesto», destacó.

Por su parte, Ignacio Mier, delegado regional noreste del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comentó que este nuevo frente no le quiere hacer competencia al PRI, sino a Morena:

«Es una desesperación, nerviosismo por el avance que tiene Morena y que tiene Andrés Manuel López Obrador. Le quieren hacer competencia a Morena, y hay una gran preocupación porque Morena encabeza las encuestas», expuso.

Los analistas coincidieron en que los candidatos visibles del PAN que podrían encabezar este nuevo frente en las elecciones presidenciales del 2018 (Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya y Margarita Zavala) están muy divididos, y que también hay división, tanto por el lado del PRD como por el lado del PAN, lo que tal vez los obligue a buscar un candidato que represente una unidad interna y sea una figura con un perfil ganador.

ALIANZAS EN SINALOA

Aarón Sánchez, columnista de EL DEBATE, comentó que los partidos políticos se están dando cuenta de que solos no pueden ganar la elección, y la forma de intentar ser más competitivos es constituyendo estos frentes o alianzas electorales.

Asimismo, expresó que el PAS en Sinaloa se ha convertido en la cereza del pastel, y que está haciendo negociaciones o al menos tiene pláticas tanto con Morena como con el PAN y el PRI:

«Se ve que va muy avanzado el proceso de alianza con el PRI aquí en Sinaloa. Pero tengo entendido que a últimos días han tenido negociaciones con el equipo de López Obrador. Esto significa que aún no hay nada definido, pero yo me atrevería a afirmar que está mucho más avanzada la posibilidad de que el PAS sea un aliado del PRI en las próximas elecciones. Yo creo que en este proceso electoral que viene están jugando con la idea de obtener una máxima rentabilidad política, y creo que quien le puede ofrecer más beneficios de carácter político, pues es el PRI, indudablemente», sostuvo.

Asimismo, el analista político Roberto Soltero añadió que el Frente Amplio que formaron el PAN, el PRD y MC es una alianza que no tendrá un gran impacto en las próximas elecciones en Sinaloa. Argumentó que el frente se creó para evitar el avance del PRI y detener a este partido en Los Pinos:

«Aquí (Sinaloa) ese frente qué les va a arrojar: nada, porque aquí Acción Nacional se fue a la tercera fuerza política, Movimiento Ciudadano no pinta ni existe ni tiene oficina», expuso.

Aun así, no descarta la posibilidad de que en diez entidades federativas en las cuales el PAN gobierna puedan tener presencia en número de votos.

PARA ENTENDER...

Formalizan Frente Ciudadano por México

El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano presentaron el 5 de septiembre ante el INE la solicitud para la creación del Frente Ciudadano por México para trabajar juntos hasta el 2024, y aunque dichos partidos insistieron en que no es una unión electoral, derivará en coalición para contender en las elecciones del 2018. El INE deberá resolver y dictaminar en diez días hábiles de haber sido presentada la solicitud.

Se unen para hacer frente a los procesos electorales del 2018

Los dirigentes en Sinaloa de Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática y Acción Nacional, partidos que formaron el Frente Ciudadano por México, señalaron en rueda de prensa en Culiacán que esta unión surgió para hacer frente al próximo proceso electoral. El dirigente del PAN estatal, Sebastián Zamudio, dio a conocer que es necesario que la población tenga mejores opciones al momento de votar, por lo que defenderán que lleguen al poder gobiernos populistas que puedan llevar a México a vivir una crisis como en Venezuela.

Mientras, Claudia Morales, dirigente del PRD en el estado, dijo que entre los acuerdos de trabajo se enfocarán en que no haya desigualdad social en el país y se dé prioridad en darle empoderamiento a la sociedad.

Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Mario Ímaz, explicó que parte de sus propuestas será también garantizar que se reduzca la violencia.

Los dirigentes estatales de estos partidos señalaron que todos los candidatos que sean elegidos en el Frente Ciudadano tendrán que aceptar ser investigados por la Procuraduría General de Justicia y garantizar que no son personas que tengan vínculos con grupos delincuenciales; o bien, en caso de haber ocupado un cargo público, no haber hecho mal manejo de los recursos, y que como parte de la inclusión buscarán que sean jóvenes y mujeres y ciudadanía de todos los sectores sociales quienes participen en la contienda electoral. Asimismo, esperan que sean más partidos los que sea unan a este frente, como el Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista e incluso el Partido Sinaloense.

El PAS está abierto a las alianzas

«El Partido Sinaloense siempre ha ido solo en las elecciones, pero en esta ocasión con miras a las elecciones federales del 2018 estamos en la búsqueda de una alianza con un partido nacional que nos permita participar en este proceso electoral», afirmó Héctor Melesio Cuen.

El fundador y presidente del Partido Sinaloense dio a conocer que la alianza que pretenden hacer sería fundamentalmente con una opción política de centro-izquierda, ya que esto va más con sus principios políticos.

«Siempre hemos sido nosotros de centro-izquierda. Creo que es el único camino desde mi punto de vista para poder que haya menos desigualdad y más justicia social aquí en México». Indicó que aún no han logrado establecer una alianza nacional, pero están abiertos a las posibilidades.