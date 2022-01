¡Nuevo golpe a ex esposa de Javier Duarte! UIF congela cuentas de Karime Macías

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio un nuevo golpe a Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte, al congelar sus cuentas bancarias.

La orden para inmovilizar las cuentas de la expareja del exgobernador de Veracruz fue girada este lunes 10 de enero, según fuentes federales. Esta fue la misma fecha en la que se realizó una audiencia del proceso de extradición al que está sujeta en Reino Unido.

Marco Antonio del Toro, abogado de Karime Macias, informó a medios nacionales que aún no han sido notificados sobre dicha orden y señaló que su cliente no tiene cuentas bancarias en México.

Explicó que la UIF no puede inmovilizar el dinero de su cliente pues ella no tiene cuentas bancarias en México, pero esto no representa un obstáculo para promover un amparo contra esta orden y robustecer los antecedentes de violaciones hechas por las autoridades mexicanas.

El abogado defensor también indicó que en la audiencia de este lunes se estableció que el próximo jueves 17 de febrero se emitirá la resolución final en el proceso de extradición.

Leer más: ¡Solo tenía 18 años! Muere por Covid-19 modelo brasileña

Cabe mencionar que la exesposa de Duarte pidió asilo político en Reino Unido cuando fue detenida en 2019, pero esta petición sigue sin resolverse. Al respecto, del Toro indicó que el próximo mes de marzo presentaran diversos argumentos al gobierno de Reino Unido para que puedan dictar una resolución.