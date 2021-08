Nunca va a fracasar la democracia: AMLO celebra resultados en la consulta ciudadana contra expresidentes

Jalisco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró la realización y participación en la consulta ciudadana este 1 de agosto, la cual fue propuesta por él mismo para buscar enjuiciar a los últimos 5 expresidentes de México.

Durante su conferencia matutina transmitida desde Puerto Vallarta, Jalisco, AMLO felicitó a los mexicanos que acudieron a las mesas receptoras para votar en la consulta, además de hacer un llamado a los ciudadanos que se rehusaron a participar para que no dejen de hacerlo.

“Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es realmente trascendente. Es el inicio formal, legal e un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa (…) este método de gobernar, preguntando al pueblo y ayer fue muy importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada por eso mi felicitación a todos los que participaron y mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar, la democracia no se agota”, mencionó el presidente.

Andrés Manuel hizo este llamado bajo la premisa de la próxima consulta ciudadana que habrá en México en marzo, en la cual se preguntará a los mexicanos la revocación de mandato del presidente tabasqueño.

“Es un buen inicio porque en marzo del año próximo, dentro de 8 meses, viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie”.

Pese a los resultados marginados de la consulta ciudadana, con poco más del 7% en el resultado preliminar del conteo rápido, AMLO dijo estar contento con los resultados obtenidos, pues más del 98 por ciento de los votos estaban a favor del cuestionamiento.

“Estoy contento de los resultados de la consulta del día de ayer, además nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente, fue algo muy trascendente”, aseveró.

Gana el “Sí” pero no procede

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México informó este domingo de que el 'Sí' se impuso con más del 90 % de los votos en la consulta popular sobre enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes del país con una participación de apenas el 7 %.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó de que, según las proyecciones preliminares, el 'Sí' obtuvo entre un 89,4 % y un 96,3 % de los votos, el 'No' entre un 1,4 % y un 1,6 %, y los nulos entre un 2,2 % y un 9,2 %, mientras que la participación fue de entre el 7,1 % y el 7,7 %.

La consulta, convocada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue la primera a nivel federal de la historia de México y requería un 40 % de participación para que su resultado fuera vinculante.

Leer más: ¡Regresa a la Profeco! Ricardo Sheffield reaparece en La Mañanera tras derrota en las elecciones

El ejercicio, cuyas consecuencias son inciertas, dividió a los mexicanos entre los que creen que se puede acabar con la histórica impunidad en el país y los que consideran absurdo votar para que se aplique la ley, pues la Fiscalía debería emprender acciones directamente si tiene pruebas contra los exmandatarios.