ONG cuestiona labor de PGR y Fiscalía en caso Borge

México.- La asociación "Somos tus Ojos", que reveló e integró el expediente para denunciar al ex gobernador de Quintana Roo por el probable remate de terrenos para beneficiar a familiares, amigos, políticos y empresarios, cuestionó la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía estatal en el caso.

Aseguró que, "a propósito se quedaron cortas" en cuanto a los delitos que le imputan al ex mandatario.

Fabiola Cortes, fundadora de la agrupación, consideró que tanto la PGR como la Fiscalía "montaron" un escenario para aparentar ante la opinión pública que hay intención de enjuiciar y castigar los delitos que se le atribuyen a Borge cuando en realidad abonan "al Estado de impunidad" que existe en el país.

Fabiola Cortes, fundadora de “Somos tus Ojos”.Foto: Adriana Varillas/El Universal

"Tiene que ver con la grandísima impunidad que vivimos en este país; yo no encuentro otra respuesta. Creo que la SEIDO, en este caso la PGR, actuó simplemente para dar la apariencia de que estaba dando realmente seguimiento a las denuncias pues tenían elementos de prueba muy claros y contundentes", declaró.

En entrevista con EL UNIVERSAL la abogada se refirió al hecho de que sólo se haya solicitado la extradición de Borge por cuatro delitos –uno del fuero federal y tres, del fuero común– lo que, conforme al Principio de Especialidad del Tratado de Extradición entre México y Panamá vigente, le impedirá aumentarle nuevas imputaciones.

Gobierno de QR acusa quebranto de Borge por 3 mil mdp. Foto: El Universal

"En términos generales los tratados internacionales no admiten que se le pueda fincar un delito distinto por el cual fue extraditado. La realidad es que ya no podrán fincarle más cargos que los señalados, aunque existan más imputaciones y averiguaciones previas por otros delitos. Se podían presentar imputaciones por delitos diversos a los que se solicitó en la extradición, mientras ésta no se concretara, pero una vez entregado a México, a Borge no podrán acusarlo de nada más. Es muy grave", expuso.

Mencionó que existían elementos sólidos para imputarle delitos electorales por el presunto desvío de recursos públicos por 200 millones de pesos para financiar la campaña del candidato del PRI-PVEM,

Mauricio Góngora, a sucederle en la gubernatura

En junio pasado, el entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, confirmó la existencia de dos investigaciones, en Cancún, donde una involucra a Borge Angulo con el probable desvío millonario para favorecer a Góngora durante los comicios del 2016.

"Uno que presumiblemente que creo que sí tenían elementos y podía haberse constituido como delito, son los de carácter electoral; la utilización de recursos para campañas electorales. Se comprobó que Mauricio Góngora recibió recursos ordenados por la Secretaría de Finanzas", detalló.

Explicó que hay hechos que pueden caber y encuadrar con los delitos ya imputados al ex mandatario, pero otros que no cuadran con el tipo penal, como en este caso, un delito electoral.

Cortes recordó que el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita está sustentado principalmente en las denuncias documentadas que presentó "Somos Tus Ojos" y la solicitud de juicio político en contra del ex mandatario, desde agosto de 2016, por la venta de predios del estado, a precios subvaluados.

A dicha denuncia se anexó una más ante la PGR, el 25 de septiembre de ese año, en la que se señaló una veintena de presuntos prestanombres y personas vinculadas con la red de negocios probablemente ilícitos del ex gobernador.

"Yo digo si nosotros sin tener acceso a expedientes, ni archivos ni a nada, logramos configurar esas denuncias, que son las que prevalecen y dan sustento a la acusación de la SEIDO, la Fiscalía del estado debió llegar a más. Me parece que hay una especie de complicidad y que estamos ante un estado, en términos generales, de impunidad", criticó.

Lo anterior lo atribuyó a que el caso de Borge, "salpica" a otros políticos, como el senador y ex gobernador del estado, Félix González Canto, también denunciado por la agrupación como iniciador de la compra venta de terrenos a precios subvaluados.