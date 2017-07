Obra pública e infraestructura brindará seguridad: Quirino

Culiacán, Sinaloa.- El llegar al primer semestre de su gobierno, el mandatario estatal Quirino Ordaz Coppel destacó una inversión de alrededor de 2500 millones de pesos en obra pública e infraestructura en seguridad, ambos rubros prioritarios para lograr un mayor desarrollo y una mayor tranquilidad para los sinaloenses.

En un balance de la primera mitad del año de gestión, el gobernador destacó ante reporteros de EL DEBATE el impulso de proyectos carreteros como la Culiacán-Tamazula, que conectará el centro de Sinaloa con Durango; la Badiraguato-Parral, que dará conexión con Chihuahua desde el centro del estado; además de la rúa estatal Topolobampo-Chihuahua, obra cuya importancia y beneficio podría ser similar al de la carretera Mazatlán-Durango, aseguró.

"Entre ejes carreteros, acueductos, colectores, pavimentaciones y reencarpetados, además de infraestructura en seguridad, son alrededor de 2500 millones de pesos. Es una mezcla de recursos federales y estatales, pero al día de hoy el 80 por ciento son recursos propios", destacó.

SEGURIDAD EJE PRINCIPAL

Quirino Ordaz afirmó que la seguridad es el eje prioritario de su gobierno, un tema que requiere trabajo en equipo y participación ciudadana. Incluso recordó que Sinaloa es un estado con problemas históricos en esta materia, pero que pese a estas complicaciones de inseguridad y violencia es una entidad con crecimiento económico:

"Por un lado tenemos un tejido social muy descompuesto: en tres de cada diez hogares está al frente una mujer que es papá y mamá, jefa de familia muchas veces de 16 a 17 años con dos y hasta tres hijos, ahí es donde hay que poner atención, dar apoyo y más empleo".

Quirino explicando sus puntos en entrevista. Foto: Marco Ruiz/ EL DEBATE

Reconoció incluso la necesidad de más oportunidades deportivas, espacios culturales y mejores servicios públicos tan básicos como el alumbrado.

Se refirió a la necesidad de una mayor participación social que incluya no solo la denuncia ciudadana, sino que cada quien haga lo posible desde sus espacios, como por ejemplo la instalación de sistemas de videocámaras en los comercios y otros tipos de negocios que ayuden a inhibir y a dotar de mayores elementos a las instituciones de seguridad.

"NO ESCATIMAREMOS EN GASTOS"

Además de una mayor coordinación con fuerzas federales, en las que están incluidas el Ejército, la Marina y la Policía Federal, el mandatario estatal destacó una inversión de 500 millones de pesos en seguridad durante estos primeros seis meses se gobierno.

"Sinaloa es una prioridad para cambiarle el estigma de violento", comentó.

Confirmó que estos recursos se han invertido en la adquisición de sistemas de videovigilancia, con lo que de 140 puntos que existían en Culiacán ahora contarán con cerca de 1500, incluidos algunos arcos lectores que ayudarán a monitorear y detectar vehículos sospechosos.

Adelantó que en los próximos días entregará 70 patrullas más para llegar a 170 unidades repartidas en lo que va del año, en un esfuerzo directo del Gobierno del Estado.

Apuntó que la tecnología es fundamental porque es lo que dará más información y permite un seguimiento, y en ello destacó los lectores de placas:

"Sabemos que cada uno de ellos no resolverá el problema, pero ayudarán a inhibir y a mejorar la capacidad de respuesta", subrayó.

DRONES POR LLEGAR

Sobre los drones que vendrán a reforzar las tareas de vigilancia y prevención, el gobernador dijo esperar su llegada a fin de este mes, y adelantó que serán destinados uno a Culiacán y otro a Navolato, y su operación estará a cargo de personal del Ejército. Incluso adelantó que prevé una presentación de estos equipos ante los medios de comunicación.

Aseguró que estos equipos permitirán contar con más ojos, que son equipos que usa el Ejército y que ya están adquiriendo otras entidades, pues sirven para apoyar las labores de las fuerzas policiales en tierra y al mismo tiempo reforzar el trabajo de los helicópteros.

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

Quirino Ordaz destacó la inversión carretera en puertos y acueductos como acciones que traerán desarrollo, crecimiento económico y empleo mejor pagado para los sinaloenses.

Recordó que se está rehabilitando la carretera Culiacán-Tamazula, una obra en proceso que contará con el apoyo e inversión del gobierno de Durango para encaminarla hasta la comunidad Los Herrera:

"Esta obra traerá un flujo importante, proveerá seguridad, pero además traerá empleos y oportunidades".

En la búsqueda de conexión con Chihuahua, mencionó la rúa Badiraguato-Chihuahua, obra en la que reconoció una sugerencia del secretario de la Defensa Nacional porque permitirá acceso terrestre al Triángulo Dorado, a donde actualmente ingresan solo por aire:

"Es una obra compleja, es una obra de 45 kilómetros, costosa, de alta especialización, y ya se inició".

Consideró que esta obra fortalecerá la seguridad y generará oportunidades de empleo y negocios a una de las zonas y regiones de mayor pobreza en Sinaloa, que es la zona serrana.

Adelantó que esperan terminarla en año y medio, antes de que culmine el gobierno de Peña Nieto, y se le invertirán alrededor de 400 millones de pesos en esta etapa, aunque esperan que se le asignen recursos en el presupuesto del 2018.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel, durante una reunión con Javier Salido Artola, presidente ejecutivo de Empresas EL DEBATE. Foto: Marco Ruiz/ EL DEBATE

Como un tercer eje carretero habló de la carretera Topolobampo-Chihuahua, obra que dará mayor conexión a la parte norte con el vecino estado:

"Falta un costoso puente atirantado en la presa Huites, cuyo costo es de 700 millones de pesos, pero nos coloca a 35 minutos de Chihuahua. En esa parte del estado faltan 35 kilómetros. Es una obra sentida. La ven como la carretera Mazatlán-Durango, una obra cuyo proyecto está en la SCT y se insistirá para que se realice", indicó el gobernador.

OBRAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

En proyectos que traerán mejores condiciones de desarrollo económico, Ordaz Coppel se refirió al dragado del puerto de Mazatlán, en donde están invirtiendo 1500 millones de pesos:

"Se espera terminar esta obra el año entrante, y dará posibilidad a Mazatlán de recibir barcos de mayor calado, tipo Panamax, que ahorita no puede recibir por la poca profundidad de la zona portuaria".

Afirma que este proyecto traerá empleo, negocios y oportunidades, además de conexión con todo el corredor de la zona del norte.

Para beneficio de los mazatlecos, el gobernador confirmó el inicio de construcción del acueducto Miravalle, que es uno de los objetivos por los que se hizo la presa Picachos y con el que se logrará abastecer de agua a Mazatlán por los próximos 20 años y habilitar el distrito de riego. En este proyecto se están invirtiendo arriba de 200 millones de pesos, recursos estatales y municipales, y se buscará la aportación del gobierno federal para culminar la obra el próximo año.

En Guasave destacó la asignación de 40 millones de pesos para la reconstrucción del entubado del dren San Joachín, una obra que requiere 130 millones de pesos, pero que ya está en marcha y no parará hasta que termine.

Recordó que esta obra colapsó y está siendo rehabilitada, por lo que consideró que "es una pena y una vergüenza que ya se haya invertido en esto y que no se haya penado, que no se haya generado responsabilidades, porque la obra ahí está, y la calidad de los materiales con que se hizo no correspondía; ahí está el resultado", refirió.

Ahí mismo, en Guasave, destacó el reencarpetado de aproximadamente el 80 por ciento de las vialidades del casco urbano.

En Culiacán se contempla reencarpetar más de 500 mil metros cuadrados, mientras que en el puerto de Mazatlán se prevé rehabilitar prácticamente todo el Centro Histórico: 26 calles.

Adelantó incluso que están por lanzar un programa agresivo de inversión en pavimento en todo el estado.

Habló de una fuerte inversión en colectores como el Rosales en Los Mochis, que genera serios problemas de inundación con las lluvias; el colector Universo en Culiacán, que beneficia alrededor de 30 colonias y a más de 15 mil familias; y en Mazatlán la sustitución de toda la red de la Camarón Sábalo y de buena parte del centro de la ciudad.

"Este tipo de obras que son subterráneas son las que a veces a los políticos no les gusta hacer porque no se ven, pero son las que dan funcionalidad y viabilidad a las ciudades, mejoran la condición de vida".

Como parte de la obra social ponderó la instalación de más de 60 comedores comunitarios, pues no había ninguno; además de programas como Piso Firme, que resuelven necesidades en el hogar.

Agregó que a través de la Secretaría de Pesca focalizarán acciones en los campos pesqueros. Incluirán dragados a esteros y un mayor apoyo social, incluso están gestionando un programa de empleo temporal para atenuar el desempleo a final de las temporadas de captura. Esto debido a que lamentó que siendo Sinaloa un estado tan fuerte en agricultura, pesca, ganadería y turismo, haya condiciones de tanta pobreza, con más del 35 por ciento de la población en esta condición.

Para impulsar un mayor desarrollo económico, destacó una bolsa de 500 millones de pesos en alianza con el Instituto Nacional del Emprendedor y la Financiera Nacional para dar créditos con tasas del 6 al 12 por ciento para favorecer a micros, pequeñas y medianas empresas.

SANEAMIENTO DE FINANZAS

Destacó que las finanzas de Sinaloa han mejorado en su calificación en estos seis meses gracias a que no se ha acumulado más deuda, han pagado más de 400 millones de pesos de deuda de la administración anterior, han contenido el gasto y reformado el sistema de pensiones a trabajadores administrativos. Esto mejoró la calificación con perspectiva positiva de parte de Fitch Ratings, calificadora estadounidense que evalúa las finanzas de las 32 entidades del país.

Esto —añadió— ha dado mayor capacidad para invertir más recursos en obra, seguridad y desarrollo económico y social.

Confirmó que en su gobierno no se han adquirido créditos a corto plazo ni tampoco considerado algún financiamiento a largo plazo, opción esta última a la que podría recurrir salvo para una obra de tipo militar.