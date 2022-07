"Obrador presidente, Noroña el siguiente", Fernández Noroña sobre elecciones presidenciales 2024

México.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, presumió que, al igual que las "corcholatas" del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones federales de 2024, a él también le gritan "presidente" en los eventos en los que aparece.

Entrevistado por Milenio, el controversial legislador petista opinó sobre la posible reglamentación de las aspiraciones presidenciales adelantadas en México, ello ante los personajes políticos morenistas que, desde hace tiempo, han manifestado que desean participar en el proceso interno de selección en el partido y que han comenzado a hacer giras por todo el territorio nacional pese a que aún faltan dos años para los comicios presidenciales próximos.

Al ser cuestionado sobre la propuesta planteada por la magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gabriela Villafuerte, acerca de aprovechar el debate de la reforma electoral para analizar la reglamentación sobre el adelanto en las aspiraciones presidenciales, Fernández Noroña consideró que sí es algo que debe tratarse en los foros.

“Sí es un tema a tocar, yo creo que vivimos, en los hechos, un proceso de construcción de las candidaturas rumbo a 2024 no sólo de nuestro movimiento sino también de la oposición y tienes que andar con mucho cuidado porque por un lado, todavía no están emitidas las convocatorias, todavía no son los tiempos", expuso Fernández Noroña.

No obstante, hizo hincapie en que se debe tomar en cuenta que es un tema casi imposible de eludir, ya que los medios de comunicación realizan todo tipo de mediciones acerca de las preferencias de los electores en cuanto a perfiles políticos de los partidos rumbo a las elecciones presidenciales.

“Yo solo pondría un ejemplo voy a reuniones por todo el país y al igual que otros compañeros te reciben con la manifestación de '¡presidente, presidente!' Y yo les digo 'compañeros no me pongan celoso al compañero Presidente, me gusta más: 'Obrador presidente, Noroña el siguiente'”, remarcó.

Pese a ello, el diputado federal del PT señaló que desconoce en qué medida se pudiera reglamentar el que los actores políticos externen, antes de los tiempos establecidos, sus aspiraciones en cuanto a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal se refiere.