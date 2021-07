"Obsceno que quieran manchar al presidente": Delgado por video de hermano de AMLO

México.- El dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que es "obsceno" que quieran "manchar" la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador con un video en el que se muestra al hermano menor de este, Martín Jesús, recibiendo 150 mil pesos de parte del excoordinador de Protección Civil, David León.

En el portal Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola reveló un video en el que se puede ver a "Martinazo" tomando un sobre de billetes de manos de León Romero y diciendo que tal efectivo era para su hermano. Se presume que el archivo data de 2015, año en el que Morena participó, como partido político, por primera vez en unas elecciones.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Delgado Carrillo aseguró que es "obsceno" que señalen al jefe del Ejecutivo, tomando en cuenta que "ellos" recibieron millones de pesos y, además, comprometieron la soberanía de México con grandes corporativos y empresarios.

Cabe mencionar que la publicación que ahora se puede ver en la cuenta de dicha red social fue modificada, ya que en un primer momento, tal y como lo exponen usuarios de la plataforma virtual, el ex diputado había puesto que se trataba de una "donación de 150 mil pesos".

Por su parte, desde la cuenta de Morena se sostuvo que "los ataques de la derecha" no podrán afectar el avance del proyecto de la Cuarta Transformación, pues se indica que "la honestidad y transparencia" del Movimiento Regeneración Nacional no pude ponerse en duda debido a que se rigen por los principios de "no mentir, no robar y no traicionar".

"Delincuencia organizada electoral" aportaciones a AMLO: Loret de Mola

En el Capitulo 51 de Loret en Latinus, Carlos Loret de Mola resalta que, con este nuevo caso, suman dos hermanos del presidente López Obrador que han recibido "aportaciones voluntarias" en tiempos de campañas electorales.

Acusa que el actuar de los dos familiares del máximo mandatario puede considerarse como delito electoral, puesto que los montos no fueron reportados por Morena al Instituto Nacional Electoral (INE).

Loret de Mola expuso que no se trata de un "caso fortuito", sino de un modus operandi de parte de la familia López Obrador, pues en los dos casos, los videos que fueron grabados por David León, uno de los ex funcionarios más cercanos al jefe de Estado muestra que el dinero que este entrega estaba previamente acordado y que, además, el efectivo, según declaran los implicados, era para Andrés Manuel López Obrador.

El comunicado aseveró que esto puede tratarse de "delincuencia organizada electoral", a la vez que denunció que el jefe del Ejecutivo no ha hecho nada al respecto, pues, al contrario, ha "normalizado la corrupción".

Recordó que, el año pasado, cuando sacaron a la luz el video donde se veía a Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero de manos de David León, el mandatario federal minimizó la situación asegurando que se trataba únicamente de "aportaciones voluntarias".