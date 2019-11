Obtiene libertad ex Fiscal de Javier Duarte

Ciudad de México.- El ex Fiscal General de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras, obtuvo este miércoles el cambio de medida cautelar a libertad condicional, luego de que el Juzgado Décimo Quinto ordenó dejar sin efecto dos años de prisión domiciliaria.

A su salida de los juzgados de Pacho Viejo, el Fiscal dijo a medios locales que acudió a un tribunal colegiado para obtener la modificación, por lo que podrá enfrentar en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

Tarde, pero seguro; la justicia federal no falla", presumió.

Indicó que ahora buscará la absolución de la acusación y que actuará en contra de aquellos ex funcionarios que participaron en su encierro.

Ahora tendrán que asumir las consecuencias de sus actos", advirtió.

"Soy hombre de leyes, fui abogado de Estado, y por ética, por honor y el de mi familia, no permitiré que esto pase como un mal accidente, aquí hay responsables y tienen que enfrentar las consecuencias. El encierro no fue algo negativo, viví once meses en la cárcel y cinco en mi domicilio, pero aprendí a distinguir lo más importante", expresó.

El ex Fiscal fue enviado a prisión por su sucesor Jorge Winckler, quien recientemente fue removido del cargo y después acusado por el delito de privación ilegal en su modalidad de secuestro, en agravio de Francisco "N", subalterno de Bravo Contreras.

"Mediante la vía penal buscaré que se castigue a aquellos que afectaron mi integridad, entre ellos ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado, que durante los últimos años sirvieron para cumplir caprichos a través de Jorge Winckler Ortiz", reprochó.

A pregunta expresa, Bravo negó que el cambio de medida cautelar se derive de "acuerdos" con la justicia federal.