Ochoa Reza ve a Anaya como pollo desplumado

México.- Ricardo Anaya llegó como pollo desplumado a la contienda electoral, aseguró el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa.

En conferencia de prensa, Ochoa Reza indicó que el Revolucionario Institucional no ve al líder panista como un contendiente serio.

Ricardo Anaya, aspirante por el PAN a la presidencia de la república.

"Ese pollo (Ricardo Anaya) llegó desplumado a la contienda, no lo vemos como un contendiente serio", señaló.

Cuestionado sobre los spots de radio y televisión a los que tiene acceso el partido y en los que aparece su precandidato presidencial único, Enrique Ochoa subrayó que el Tribunal Electoral lo permite siempre y cuando se especifique que son dirigidos a la militancia.

Enrique Ochoa anunció, además, que el candidato del PRI al gobierno de Jalisco es Miguel Castro Reynoso.

Como se informó Anaya fue arropado por 11 de los 12 gobernadores del PAN, por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado y la ex presidenta del PRD, Alejandra Barrales.

Hoy me registré como precandidato a la Presidencia de la República. Estoy listo para encabezar el cambio profundo que México necesita. ¡Hasta la victoria! #PorMéxicoAlFrente pic.twitter.com/oWj4cdX0iF — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 11 de diciembre de 2017

Así, Ricardo Anaya oficializó sus deseos de contender por la candidatura presidencial de la coalición electoral Por México al Frente.

Con la ausencia del ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y del actual mandatario Antonio Gali, Anaya dijo que el país requiere de un cambio, pero no cualquiera, sino de verdadera transformación, porque si bien en los gobiernos panistas hubo avances en transparencia no se erradicó el régimen priísta.