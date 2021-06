Odio a los tiranos: AMLO tras repetir que no se reelegirá en 2024

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador repetió que no se reelegiría en las elecciones de 2024 y tras ello, aseveró que odia a los tiranos.

Tras ser elegido en 2018 como presidente de la República Mexicana, la oposición a AMLO y el proyecto de gobierno, ha señalado que este buscará reelegirse una vez concluya su periodo, lo cual ocurre en 2024.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una carta donde señala que no buscará la reelección, así como también ha repetido este mensaje en múltiples ocasiones durante sus conferencias Mañaneras, de llegar al punto de bromear con el tema.

Este 16 de junio, al encabezar la conferencia matutina, AMLO aseguró que nunca traicionará al pueblo mexicano.

"El pueblo siempre es el que nos ha estado apoyando, dándonos la confianza. Por eso nunca, nunca jamás, vamos a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo, vamos a hacer todo lo que sea de nuestra parte", declaró AMLO en la Mañanera.

Posteriormente, el presidente de México afirmó que odia a los tiranos, que se identifica como un demócrata y que por ello no buscará la reelección en el 2024.

"Y que no se preocupen, yo odio a los tiranos, yo soy demócrata y soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección y, si lo permite el creador, y si tengo salud, y si lo quiere el pueblo voy a estar hasta finales de septiembre del 2024 y me desaparezco", comentó López Obrador.

Tras ello, AMLO comentó que una vez termine su periodo en la presidencia de México se retirará de la vida pública y comenzará a escribir un nuevo libro.

"Me jubilo, no vuelvo a participar en nada, en política, ni voy a asistir a ninguna conferencia, ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestando o mandando mensajes en Facebook o en Twitter, nada, nada de nada. Ni con mis hijos voy a hablar de política" aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, a modo de asegurar que no regresaría a la política.

"Me voy a dedicar a otra cosa, me voy a Palenque y ahí tengo que cuidar mis árboles y sí voy a escribir, eso sí, porque eso me compensa, eso me ayuda mucho. Voy a escribir un libro que tengo muchas ganas de hacer sobre el pensamiento conservador, que me va a entretener, digo, me va a llevar tiempo a hacerlo, porque sí creo que es una aportación en el terreno académico, literario, teórico, no político", finalizó AMLO.

