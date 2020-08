Ofrece AMLO a pueblo Yaqui desviar gasoducto Guaymas-El Oro en Sonora 

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este jueves al pueblo yaqui desviar el trazo del gasoducto Guaymas-El Oro, detenido desde 2017 por la inconformidad de las comunidades indígenas, en especial Loma de Bacun. La oferta del Mandatario federal se registra luego de años de conflictos, amparos y hasta enfrentamientos al interior de las comunidades, además de pérdidas millonarias cobradas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la empresa IEnova, responsable del proyecto.

Durante una reunión con los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, López Obrador acusó al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de aceptar la firma de contratos desventajosos con empresas privadas para la construcción de gasoductos que perjudican las finanzas de la CFE y, además, no cuentan con el consenso de las comunidades.

Sin embargo, explicó a los pobladores que, de no conectarse el ducto, las pérdidas para el erario serán aún más grandes, por lo que es necesario dialogar y, en su caso, desviar el trazo.

Contratos en donde, si se para el gasoducto, no le afecta a la empresa que vende el gas, le afecta a la CFE, al Gobierno, a la hacienda pública, al presupuesto , que es dinero del pueblo. Entonces, como a ellos no les importaba si está parado el gasoducto, pues ni modo, ellos ya cobraron, ya robaron y sigue perdiendo la nación, dijo.

Por eso tenemos que llegar a acuerdos porque pierde México, el presupuesto no es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo, los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y eran muy malos administradores y corruptos, entonces por eso, si nos van ayudar para que se llegue a acuerdos, no le hace que se tenga que desviar el gasoducto, pero lo tenemos que conectar, porque si no estamos pagando multas a estas empresas, algunas extranjeras, muchas de ellas asociadas con ex funcionarios y políticos corruptos de México.