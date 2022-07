Ofrece Cuauhtémoc Cárdenas trabajar en proyecto de Gobierno

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, lamentó que, rumbo a la elección del 2024, ningún partido político tenga un proyecto o propuesta electoral para resolver los problemas que existen en el País.

Al presentar su libro "Por una Democracia Progresista", consideró que los partidos se dedican a atacar o apoyar al Gobierno de la República, cuando deben estar trabajando en un planteamiento propio.

Al cuestionarse si él participaría en el diseño de un plan de Gobierno de largo alcance, que trascienda sexenios como plantea, aseguró que sí, con cualquier partido u organización ciudadana.

Eso sí, aclaró, no como candidato, pues "eso ya le toca a otros".

"A participar sí (estaría dispuesto), a encabezar no necesariamente. En ella (en la contienda política) estoy justamente con ideas", apuntó.

Sin mencionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Cárdenas afirmó que si bien el deterioro que vive el País en casi todos los rubros -seguridad, educación, pobreza, impunidad, economía- viene de mucho tiempo atrás, cuando pudo haberse tomado un camino distinto, no se tomó.

Por ello, argumentó, esto se ha venido deteriorando, y no se puede esperar más para generar un plan a 25 o 30 años, que sea supervisado cada año.

"La tarea que está por delante es plantearnos la reconstrucción del Estado mexicano, darle capacidades para que pueda cumplir con las funciones que tiene encomendadas por la ciudadanía y que, evidentemente, no se están cumpliendo o se hace de manera parcial o pequeña", consideró.

Por ejemplo, apuntó, se han desmantelado en los últimos años al sector petrolero y energético, y costará mucho trabajo recuperar esa capacidad humana.

En ese proyecto progresista, indicó, confluyen muchos temas, y tiene que ser tan sólido para resolver los derechos presentes y los que van a surgir.

Reconoció que el modelo neoliberal no funcionó, pero no se está planteando uno diferente, por lo que llegó el momento de repensar qué modelo económico necesita el País.

"La invitación es a un debate, a una reflexión de todos, desde luego algo que me preocupa, y me preocupa mucho, es que de los partidos políticos actuales ninguno tiene una propuesta, no pensemos en un plan nacional, eso ni imaginarlo en estos momentos, pero lo más grave es que no tienen propuestas, están contra el Gobierno o a favor, pero no tienen propuestas propias", indicó.

Indicó que ahora no basta con el programa de acción o declaración de principios de los partidos, sino lo importante es que tengan una propuesta electoral si llegan a encabezar o mantenerse en el Gobierno.

"No lo conozco al menos (el plan de la Oposición) o no le han dado la divulgación que sería deseable. Solo dejan ver eso (criticas al Gobierno), ninguno está proponiendo cambios en el modelo económico, en la institucionalidad política. (Morena) tampoco lo tiene", indicó.

¿Están a tiempo?, se le preguntó.

“Siempre estamos a tiempo, pero siempre que pase más tiempo nos vamos a retrasar más".

El gran reto, reconoció, es conformar un grupo que convoque a una reflexión nacional o un debate sobre los problemas y sus soluciones.

Por ello, indicó que las universidades, como la Universidad de las Américas -donde presentó su libro- o grupos de la sociedad civil, deben llamar ya a esa reflexión.

"Constituir un grupo que sea convocante creo que es una de las partes más difíciles, porque no se trata hacer una lista de personas, grupos, sino cómo imaginamos la conformación de un grupo que efectivamente pueda convocar a una reflexión, para encontrar los mejores caminos para enfrentar los problemas del País", indicó.

Sobre los destapes de servidores públicos, especialmente morenistas, a la Presidencia, insistió en que está bien, sólo que sigue sin escuchar qué proponen.

"Que nos digan para qué aspiran, por qué quieren nuestro voto, sería muy importante que si hay precandidatos señalados o aspirantes que se reconozca así mismos, que nos digan para qué quieren ser candidatos y qué pensarían hacer en caso de llegar a la Presidencia", apuntó.

Lamentó que el PRD esté tan disminuido o no logró ser aquello que se esperaba.