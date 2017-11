Ofreceré la honestidad con la que he sido educado: Vicente

Guadalajara, Jalisco.- Luego de que se diera a conocer el anunció de Vicente Fernández Abarca, hijo del cantante Vicente Fernández sobre su aspiración al gobierno del estado de Jalisco, mucho se ha especulado al respecto.

Para algunos es una sorpresa y consideran que no es un político, mientras otros aplauden su decisión. El registro se llevó a cabo el sábado pasado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como candidato independiente para el proceso electoral del 2018.

Durante este proceso agradeció el apoyo que la gente Jalisciense ha tenido para él y toda sus familia en sus diferentes facetas y por eso quiere retribuirles con este acto, como lo anuncia Excelsior.

Los Vicente Fernández, Padre e hijo Foto:gemradio

"Estoy muy agradecido con Jalisco, agradecido con México y tengo mucha fe, tengo todas las ganas, toda la preparación para responder a la gente que confía en mí y que me apoya", señaló.

Destacó que a pesar de tener carrera trunca en Contaduría Pública, es capas de gobernar Jalisco,conoce su gente y manifiesta estar interesado en temas respecto al desempleo, bajos salarios, inseguridad y fallas en la educación.

"La experiencia la tengo, estoy bien asesorado, tengo un buen equipo y tengo ganas de trabajar".

No dio detalles sobre el plan de financiamiento que tenga para su campaña ni si existe algún compromiso con alguna televisora para su fin,luego de entregar la documentación lo que sigue es la recolección de firmas que al menos necesitará 58 mil, afirmó.

#NS Se registra Vicente Fernández Jr. como aspirante a una candidatura independiente a la Gubernatura de Jalisco @iepcjalisco pic.twitter.com/ha9ccUeLA7 — Mireya Blanco (@BlancoMireya) 18 de noviembre de 2017

En entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula admitió que aunque no es político tiene la convicción de trabajar por los habitantes de su estado y que de entrada ofrece "la honestidad con la que he sido educado".



Admitió considerar a Enrique Alfaro amigo, quien también es aspirante a la gubernatura por la vía independiente, es fuerte pero insistió en que todos tienen derecho a presentar sus propuestas y la gente de Jalisco es la que decidirá al final.

Renuncia fiscal de Jalisco; buscará gobernar el Estado

Jalisco.- El fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer presentó el pasado lunes [ayer], su renuncia al cargo para buscar la candidatura del Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado.

Dicho anuncio fue dado a conocer a través de una rueda de prensa, misma en que el funcionario dijo haber entregado su renuncia voluntaria al gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Foto: Cortesía

"Tuve el alto honor de ejercer mi labor, servir a Jalisco desde del pueblo e instituciones de seguridad ha sido el mayor reto de mi vida, en mis acciones me he entregado con el corazón y estoy convencido que siempre se debe de responder con capacitad, firmeza, honestidad, decisión y con un profundo amor a Jalisco".

"Para mi ha sido un orgullo haber trabajado a un lado del gobernador, y aprender de él el amor y apoyo en los que menos tienen; a quiénes integran la fiscalía tienen mi mayor respeto", finalizó.

Algunas de sus acciones en el cargo

"Mutilación de manos, acto salvaje que no quedará impune"

Desde la tarde del pasado 21 octubre del 2016, la Fiscalía de Jalisco desplegó más de 200 agentes en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y El Salto para tratar de dar con los responsables de cercenar las manos a seis personas y asesinar a una más.

En entrevista con El Universal, el fiscal Eduardo Almaguer aseguró que los indicios recabados hasta ahora permitirán la pronta captura de los culpables de estos hechos.

Advierte que esclarecer este asunto es prioritario para el gobierno estatal, debido al nivel de violencia mostrado por delincuentes y para evitar que se propague la percepción generada en un primer momento sobre un supuesto grupo “justiciero” que castiga a los presuntos ladrones.

Eduardo Almaguer. Foto: Cortesía

¿Qué avance hay hasta el momento en la investigación?

—Estamos pendientes del proceso y el progreso [médico] de las personas que sufrieron estas mutilaciones, estos atentados; estamos trabajando con Ciencias Forenses sobre la finca que fue asegurada, para que nos puedan dar más elementos de lo que sucedió ahí. Sigue la investigación con las dos personas que fueron detenidas para que en su momento puedan ser vinculadas a proceso.

¿Cuál es la situación legal de las personas que fueron mutiladas?

—Hay que precisar que estas seis personas tienen antecedentes penales por robo en sus diversas modalidades y también por narcomenudeo, pero en ese momento no había un mandamiento judicial vigente, me refiero a una orden de aprehensión. Sin embargo, ellos forman parte de la investigación y en este momento, aunque están recibiendo atención, se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público del área homicidios, porque hubo un homicidio y estamos trabajando en las declaraciones de ellos y en los indicios que arrojaron lo que se pudo localizar en la finca, además de lo que se está obteniendo de las declaraciones.

Imagen temática. Foto: El Universal

¿Cómo se determinó que las seis personas y la que falleció pertenecían a la misma célula delictiva?

—Por las declaraciones de las dos personas que fueron detenidas y por las declaraciones de ellos, de cómo fue cada uno privado de su libertad; sin embargo, en el nuevo Sistema de Justicia Penal no es válida la autoincriminación; las personas detenidas— una en la finca asegurada y otra en un domicilio cercano— fueron testigos de que fueron llevados a esa casa y de las razones por las que fueron mutiladas. Por lo tanto y con base en sus declaraciones, puedo asegurar que participaban en esas actividades y que el móvil por el que fueron mutilados y atacados [fue] porque tenían un adeudo con otra célula delictiva.

¿Preocupa que penetre en la sociedad el supuesto mensaje “justiciero” que enviaron?

—Por supuesto que nos preocupa y nos ocupa, por eso desde el primer momento que tuvimos conocimiento, alrededor de las seis de la tarde del lunes pasado se empezó a trabajar con un despliegue de más de 200 agentes en la zona oriente de Guadalajara, en la zona sur de Tlaquepaque y también en el sur de El Salto, lo que nos permitió hacer algunas incautaciones en el tema de narcomenudeo y asegurar la finca donde encontramos indicios de quién ordenó y ejecutó esta acción tan salvaje y criminal, así como el mensaje que estaban enviando a los criminales que participan en estos negocios.

Eduardo Almaguer. Foto: Cortesía

¿Está descartado que sea un grupo que actúa contra ladrones?

—Insisto, queremos dejar muy claro que no hay ningún “grupo élite” atentando en contra de estos delincuentes [los ladrones] y es obvio que es obligación del Estado atender y lograr llevar a juicio a los responsables de estos crímenes; es un asunto entre células delictivas, pero eso no nos quita la obligación de actuar, como lo estamos haciendo. Es muy importante precisar quiénes actuaron y contra quiénes lo hicieron.

—¿Esta forma de actuar, de mutilar a las personas, pero no matarlas, es una nueva manera de los delincuentes para generar más terror? ¿Había pasado antes?

—No tengo un antecedente, por lo menos en el estado, de una situación similar; lo que puedo decir es que es un acto salvaje, son criminales y quien ordenó y ejecutó esta acción no puede andar en la calle, no puede estar en libertad. Por ello esta acción contundente de la fiscalía y que no terminará hasta que los responsables tengan un castigo ejemplar; hoy estos criminales, salvajes, tratan de intimidar con estas acciones y es obligación de la autoridad que quien las realiza tenga un castigo ejemplar. Tenemos información muy clara y estamos trabajando para que en un tiempo muy corto podamos tener al responsable.

También puedes leer