Olga Sánchez Cordero dice no tener aspiraciones a la presidencia de México

México.- La titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero afirmó que no busca la presidencia de México y que una vez concluya su cargo, contempla dedicarse a su familia.

"No tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, por supuesto que no, y sobre todo por mi edad" declaró Olga Sánchez Cordero en relación con seguir rompiendo el techo de cristal en México en altos puestos en la función pública del país.

En la conferencia Mañanera de este 05 de febrero, Sánchez Cordero fue cuestionada sobre la posibilidad que se abre a otras mujeres cuando se rompe el techo de cristal.

El techo de cristal es un concepto que da nombre a las limitaciones que suelen tener las mujeres para acceder a puestos de gran importancia, tanto dentro del sector privado como en el público.

Es decir, que por prejuicios acerca de las mujeres, quienes ostentan el poder, impedían el crecimiento laboral o profesional de ellas en distintas funciones.

Además del techo de cristal existen los roles de género, es decir, ciertos comportamientos y actividades que supuestamente deberían de realizarse según el sexo de cada persona, este concepto no solo involucra lo anterior, sino que también los puestos de trabajo.

Como ejemplo de ello, se solía pensar que una actividad laboral era "para mujeres" solo por el hecho de que quienes desempeñaban esa actividad eran en su mayoría mujeres, las cuales, por ciertas condiciones socioeconómicas suelen verse en necesidad de aceptar dichas labores.

Existen múltiples estudios de género que demuestran la brecha de género que existe en el país en cuanto a la posibilidad de alcanzar puestos de trabajo de gran importancia, por las condiciones de vida distintas que existen para hombres y mujeres.

El tema fue llevado a la conferencia Mañanera por un reportero que expuso el caso de Kamala Harris, quien es la primera mujer en ser vicepresidenta de los Estados Unidos de América, mientras que en nuestro país, Olga Sánchez Cordero es la primera mujer frente a la Secretaría de Gobernación.

Sin duda, en ambos países las mujeres rompieron un techo de cristal que permite a la siguiente generación, llegar a la presidencia del país.

Ante ello, Sánchez Cordero relató que no es la primera vez que rompe un techo de cristal, y que la primera vez que lo hizo fue cuando se convirtió en la primera Notaria Pública de la Ciudad de México.

"Yo siempre he sostenido, toda mi vida, cuando he llegado a romper algunos techos de cristal, por ejemplo ser la primera notaria pública en la Ciudad de México, siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan, rompen el techo de cristal para otras muchísimas mujeres" declaró la secretaria de Gobernación.

Comentó que la actualidad permite que las mujeres puedan aspirar con parametros reales, llegar a la presidencia de México, sin embargo, no dejaría de ser un trabajo para mujeres competitivas y con gran capacidad.

"No podemos ser las primeras y únicas, si primeras de muchísimas más, y por supuesto de que hoy en día tenemos una gran posibilidad de que lleguen ya a puestos importantísimos como podría ser la presidencia de la República ¿Por qué no? Mujeres también competitivas o de gran calidad y capacidad".

Finalmente, la secretaria Olga Sánchez Cordero negó que ella tenga otras aspiraciones políticas para el futuro y dio a conocer que una vez termine su cargo como titular de la Secretaría de Gobernación comenzaría dedicarse más a su familia.

"Yo en lo personal, yo en mi persona y si quiero dejarlo muy claro yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, por supuesto que no, y sobre todo por mi edad, porque ya en un momento más, terminando esta responsabilidad ya quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia, con mis nietas y nietos, esa es la respuesta".