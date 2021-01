Olga Sánchez Cordero dio negativo a prueba rápida de Covid-19, pero espera resultados de prueba PCR

CDMX.- La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que se aplicó una prueba rápida de Covid-19 que arrojó resultado negativo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su contagio ayer domingo.

Ante la ausencia de AMLO, que se encuentra bajo observación médica y confinado en Palacio Nacional, la titular de la Segob se hizo cargo de encabezar la conferencia Mañanera de este 25 de enero de 2021.

Sánchez Cordero, quien acompañó al mandatario junto al gabinete federal durante su gira por Nuevo León y San Luis Potosí el fin de semana, aseguró que a su llegada a la Ciudad de México se sometió a una prueba de Covid-19, que dio negativo, así como a una prueba PCR, cuyos resultados estarán hoy o mañana.

Yo llegué precisamente este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba. La prueba rápida salió negativa y me hice la prueba que me entregarán entre hoy y mañana, la PCR", expuso.