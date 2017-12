Olga Sánchez Cordero, el brillante del gabinete de Morena

México.- Olga Sánchez Cordero, la incómoda, la que rompió paradigmas, la que con sus decisiones y votos abrió brecha, la que sin miramientos fue firme ante el conservadurismo, eso y más es por lo que es recordado el nuevo brillante de Morena. El día de hoy Sánchez Cordero fue presentada como parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

La ex ministro tiene una excelente trayectoria, sobre todo, por impartir justicia con igualdad de género.

El día de ayer, la ministra Olga Sánchez Cordero confirmó que estará en el gabinete de López Obrador posiblemente en la Secretaría de Gobernación.

#Video La ministra Olga Sánchez Cordero confirma que estará en el gabinete de @lopezobrador_, posiblemente en la Secretaría de Gobernación pic.twitter.com/1SXviTAviu — El Universal (@El_Universal_Mx) 14 de diciembre de 2017

Son muchas las hazañas que engalanan a esta mujer, pero una de las más destacadas fue el día en que alzó la voz para decir que la violencia sexual entre cónyuges es real y dolorosa, por lo que debía ser considerada un delito, y así lo fue.

Diva Gastélum describe a Sánchez Cordero como incómoda, porque así le dicen a las que piensan que los derechos humanos no se negocian, "dijeron que era demasiado liberal para decir: que los derechos humanos se respetan".

Ella quitó el tabú de la violación sexual entre cónyuges, ¡magnífico!, y así empezó a luchar por darle voz a las mujeres, que era imposible, porque se pensaba que las violencia contra las mujeres era normal", asentó.

Para Claudia Ruiz Massieu, la ex ministra es "una demoledora de prejucios y constructora de paradigmas, una vida que compromete", externó.

Para Sánchez Cordero la participación y dignificación de la mujer ha sido una conquista femenina, que ha llevado a echar atrás los más ancestrales miedos en todos los ámbitos.

FOTO: Canal Judicial de la Federación

"La dignidad femenina se viene afianzando, porque ha vencido a muchos miedos, ojalá que los miedos a la igualdad, a la capacidad y al éxito, estén desterrados para tener la dignidad por encima del miedo, de los prejuicios, para enaltecer el decoro de todas", Olga Sánchez Cordero.

Valores desde casa

En la casa paterna de la ministra se satanizaba el juego. Lo más que jugó, dice, fue dominó, pero sin apuesta.

Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero se tuvo que enfrentar a uno de los temas más espinosos de la administración pasada, que es el de los permisos para las casas de apuestas. Esto seguramente la enfrentó con sus costumbres familiares, debido a que en su entono el juego estaba satanizado a tal grado, que los juegos de azar de las ferias le estaban prohibidos.

Jamás en la vida, ni remotamente me acerqué al juego, porque mis padres imbuyeron pánico escénico y terror, y además rechazo absoluto a dos cosas: drogas y juego, ni de ferias regionales te puedo hablar.

FOTO: El Universal

Platiqué con muchos funcionarios, tanto de la Cámara de Diputados, en el caso de los legisladores, y también con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y para ellos este asunto era un caso donde se reglamentaba por primera vez algo que nunca se había hecho, como las ferias regionales; qué hacía con éstas, en un país como el nuestro, no se puede seguir jugando a que no te reglamento, solicito el permiso y te lo otorgo después de que pasa la feria, o solicitan un amparo y te lo niego después de que la feria terminó, esto es un intento de reglamentar cualquier cantidad de cosas que sucedían en la vida, en la tradición y en la cultura de este país que nunca habían sido reglamentados.

Tenían satanizados la droga y el juego. Mi madre decía que son vicios que te pueden llevar a situaciones personales de un dramatismo tremendo; en materia de drogas, rehabilita a un drogadicto y te puedes encontrar un camino sumamente difícil para hacerlo y a los jugadores también. Lo más que llegué a jugar fue dominó y sin apuesta.

No; canicas, a lo mejor. Lo que sí jugaba era lotería y me daba mucho gusto ganar.

Mi trabajo es muy absorbente, hay que preparar muchísimos estudios y proyectos para el día siguiente, no es fácil, es difícil posicionarse en un asunto, sin embargo, mi familia es lo más importante y siempre lo ha sido.

Sánchez Cordero se casó con el notario García Villegas, quien ejercía muy independiente de la carrera de la ex ministra, de quien ella hable como alguien "muy inteligente".

"Definitivamente sí, te puedo decir que en mi generación esto no era normal, lo normal era que las esposas fueran amas de casa y curiosamente hoy muchas de esas compañeras mías, después de 30, 35 años de casadas, hoy se están divorciando en situaciones verdaderamente deplorables, porque entregaron su vida entera a su esposo, a su familia y nunca salieron a trabajar, y hoy por hoy para ellas es durísimo enfrentarse a una vida laboral, a una vida solas y a lo mejor ellas no se están divorciando, las están divorciando los maridos, que eso es también dramático para los maridos."

Aquí cada quien tiene que respetar las decisiones del otro. Alguna vez un periodista me decía lo siguiente: "Ustedes, después de haber tomado una decisión en donde pudieron haberse agarrado del chongo jurídicamente y de tener posiciones irreconciliables, salen después de la sesión y tal pareciera que no pasó nada"; es un ejercicio bien interesante y una gran convicción personal de que lo que pasa en un asunto en el pleno o en las salas, no tiene que repercutir en tu relación personal con tu compañero, ese es un ejercicio constante, personal que tienes que hacer.

FOTO: EFE

Temblar la mano no, en estas posiciones tienes que ser determinante en tu vida, no puedes darte el lujo de titubear, si quiero decir que las cargas emocionales posteriores y anteriores a la toma de una decisión son muy fuertes en algunas ocasiones, porque puede afectar a una persona, a una comunidad, a una familia o al país entero, entonces la carga es fuerte, pero no te puede temblar la mano porque la decisiones que se toman en posiciones como la que nosotros tenemos deben de ser determinantes, definidas, irrevocables.

"Mi debilidad son los trapos y si trabajo es para comprarme mi ropita que me gusta, me gusta arreglarme. Si me levanto con el ánimo de arreglarme, maquillarme y de volarme el cabello, para mí es tan importante porque es un día más de mi vida y es un día distinto."

Desde que me casé, empecé a trabajar, inicié a hacer camino al andar, primero me fui a estudiar un posgrado a Gran Bretaña con mis tres hijos muy pequeños y mi esposo. En ese momento no pensaba dedicarme a la abogacía, sino a las políticas sociales de desarrollo, siempre me ha inquietado mucho tener una sociedad tan polarizada, en todos los sentidos, principalmente por la carencia de oportunidades, sobre todo para tener las posibilidad de tener una mejor nivel de vida para nuestra población.

"Me atrajo mucho ser notaria pública y me fui a preparar como tal en el Distrito Federal, y obtuve, por primera vez para una mujer, una Notaría Pública, por oposición en la ciudad de México; posteriormente me llaman del gobierno del Distrito Federal para tener una alternativa distinta en mi profesión como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, porque se iban a inaugurar varias salas y a renovar algunas plazas de magistrados, me preguntaron si me interesaba ser magistrada, y fue así como ingresé al Poder Judicial del DF.