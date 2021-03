Omar Fayad Meneses garantiza proceso electoral limpio en Hidalgo

Hidalgo.- El gobernador Omar Fayad Meneses informó que su administración confirmó su adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia tras firmar la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y aprovechó para garantizar un proceso electoral limpio en el estado de Hidalgo para el próximo 06 de junio.

El mandatario hidalguense reiteró en el Palacio Nacional de la Ciudad de México que se mantendrán como un ejemplo de coordinación con el Gobierno de México para el próximo proceso electoral.

El pasado 26 de febrero, Omar Fayad se sumó al Acuerdo Nacional por la Democracia, ya que garantiza la no intervención de los gobiernos federal y local en las elecciones, cuidando que todo se desarrolle en un marco de paz y respeto hacia la voluntad ciudadana.

Se quedan de lado los colores partidistas en el Acuerdo Nacional por la Democracia, un compromiso que tiene como prioridad trabajar unidos por el fortalecimiento de la democracia de México, según mencionó Omar Fayad Meneses tras salir del evento.

Asimismo, indicó que con la adhesión al pacto se comprometen a no intervenir de ninguna manera en el próximo proceso electoral, así como a no intervenir en él y vigilar que no se utilicen recursos públicos para favorecer a un partido político o sus candidatos.