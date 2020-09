Omar García Harfuch narra a Loret de Mola los detalles del día de su atentado en Lomas de Chapultepec

CDMX.- "Ahora resulta que para el presidente nadie tiene autoridad moral para criticar, el único que tiene autoridad es él. Cualquier otro que se manifieste, critíque o cuestione es inmediatamente descalificado moralmente por el propio presidente", fueron las palabras de Carlos Loret de Mola al iniciar el video de Latinus, que en Youtube lleva el nombre 'Loret capítulo 17', donde minutos más adelante entrevistaría a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) que fue atacado a balazos el pasado 26 de junio.

El funcionario capitalino inició la entrevista explicando lo doloroso que fue para él perder durante el atentado a compañeros tan cercanos, detalló que uno de ellos había estado a su lado desde que laboraban en el área táctica, después en investigación y finalmente en su actual cargo público.

García Harfuch contó que el día del atentado salió de su casa "un poco más tarde de lo normal", para seguir con su rutina, se encontraba en el asiento delantero de la unidad que lo transportaba, cuando en un tope ubicado por la calle Monteblanco se les atraviesa una camioneta de aproximadamente tres toneladas y media, para después comenzar a disparar contra él y sus acompañantes.

Al ser cuestionado sobre en qué momento notó que lo iban a matar, su respuesta fue demoledora "No, desde el primer momento, desde el primer momento...desde que se cerró la camioneta, antes del primer disparo", dijo.

Detalló que en ese momento logró pasar hacia la parte trasera de la unidad en in intento desesperado de salvar su vida, sus compañeros no fueron tan afortunados. El ataque lo dejó con tres impactos de bala directos, más 4 "heridas grandes" provocadas por esquirlas en diversas partes del cuerpo.

El Secretario de Seguridad Ciudadana contó que las sirenas de policía y servicios médicos ayudaron a que la lluvia de balas no continuara. Abundó que al momento de la agresión, el conductor intentó "meter reversa", sin lograrlo, ya que la unidad había perdido la tracción, esto, mientras él intentó repeler el fuego con su arma a través del parabrisas.

Se quedan impactados ahí en el parabrisas, obviamente no pasó, porque trae blindaje", aceptó.

Foto: Captura Latinus

Al bajar de la unidad tomándose el brazo, es asistido por un oficial que lo conduce hasta una ambulancia, donde aseguró que solicitó un radio para dar indicaciones; entre ellas, que lo trasladaran a un helipuerto, que revisaran los daños a civiles y que reforzaran la seguridad en ciertas zonas estrategicas de la cuidad.

Tras ser cuestionado por Loret de Mola sobre si pensó que moriría, respondió de inmediato que no, rectificando "cuando estaba en la camioneta sí", explicó que al bajar se percató que ninguna de sus heridas eran fatales.

La policía de la Ciudad de México (CDMX) fue quien me salvó la vida", dijo.

¿Todavía tiene miedo? Preguntó Mola, recibiendo una contundente respuesta: "Por supuesto, da miedo que pase una cosa, da miedo perder un compañero, da miedo que sientas un dolor así, pero más que el miedo es saber y estar convencido de lo que estás haciendo, y yo estoy convencido de que aquí hacemos bien el trabajo e impactamos miles y miles de vidas".

Más adelante aseguró que no tiene una respuesta concreta sobre por qué el grupo delictivo quería arrebatarle la existencia, pero que sus investigaciones arrojan a un grupo criminal relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Sobre una supuesta lista de funcionarios en riesgo, García Harfuch dijo no tener certeza de que otros corran peligro, pero que sí recibieron un listado con nombres en el que aparecía él mismo, todo esto tres semanas antes del golpe.

"Lo que nos ocurrió a mí, a Rafa, a Edgar, sucede a muchísimos compañeros que no van en blindada, que no traen pistola, que sí tran pistola, perdón, pero que no traen el dispositivo de seguridad de nosotros", concluyó con cierto nerviosismo y pesar.

Opinó que su ataque no es diferente al que sufren otros compañeros polícias que a diario se enfrentan y pierden la vida por agresión de diversos crimínales, comparando su atentado con cientos de otras muertes.

Es una manera honorable de morir, cumpliendo tu trabajo", sentenció.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX pidió a la población entender que aunque sí hay delitos frecuentemente, se trabaja en que no queden impunes

"Desgraciadamente a veces no podemos evitar o prevenir que pase algo, un delito, un homicidio, un feminicidio, pero lo que estamos trabajando todos los días, que es la instrucción de la Jefa de Gobierno es que no haya impunidad", finalizó.