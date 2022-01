Omisiones exponen a menores a violencia y desigualdad en México

México.- Para la Red por los Derechos de la Infancia en México, los menores del país no solo atraviesan la pandemia por covid-19, sino que, además, han sido víctimas de una grave invisibilidad y discriminación ejercida por instituciones y autoridades del Estado mexicano, quienes por omisión siguen exponiendo a las infancias a sufrir múltiples violencias y desigualdades que atentan contra sus derechos humanos y que se han intensificado en el contexto de crisis sanitaria mundial.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, indicó que los hallazgos y análisis documentados en el informe “Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia” dejan en evidencia el incremento de los obstáculos y las vulnerabilidades que hoy están padeciendo niños, niñas y adolescentes en el país. Como muestra de ello, señaló que la violencia armada dejó en 2021 un saldo de 728 homicidios con arma de fuego entre niñas, niños y adolescentes.

Reclutamiento infantil

El informe señala que lamentablemente en México, desde el inicio de la llamada guerra contra el narco en 2006, alimentada por las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y que no ha cesado con Andrés Manuel López Obrador, a través de la militarización del país y de la seguridad ciudadana, se siguen registrando casos constantes y sin freno de homicidios, tortura, desaparición y feminicidios, entre otros hechos.

La organización estimó que tan solo en materia de reclutamiento infantil, los datos apuntan que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en México, de una población entre 0 a 17 años, están en riesgo de ser reclutados o utilizados por parte de grupos delictivos. Esto quiere decir entre 3.8 y 6.5 personas de 0 a 17 años por cada mil, precisamente por los niveles de violencia y las desigualdades a las que siguen expuestos niñas, niños y adolescentes en el país.

“Demandamos al Estado mexicano reconocer y tipificar el delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en México como una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra las infancias y adolescencias en el país, al afectar de manera directa sus derechos humanos, que se puede y debe prevenir, mediante el compromiso de las autoridades para aplicar mecanismos específicos de política pública y legislación”, apuntó.

Entre las estadísticas en materia de violencia destacan las relacionadas con los homicidios hacia las infancias. De enero a noviembre de 2021 se registraron 994 homicidios dolosos de personas entre 0 y 17 años. Durante el mismo periodo se reportaron mil 246 homicidios culposos de la misma población. En tanto, la violencia armada dejó en 2021 un saldo de 728 homicidios con arma de fuego, entre niñas, niños y adolescentes, de los cuales 109 se reportaron como mujeres y 619 como hombres.

En cifras, la organización Redim estima además que en 2021, 12 niñas, niños y adolescentes fueron reportados cada día como desaparecidos o no localizados. Cabe destacar que desde 1964 y hasta el 20 de diciembre de 2021 el Gobierno estima que 80 mil 344 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en México. De estas niñas, niños y adolescentes, el 19.69 por ciento continúan desaparecidas o no localizadas a la misma fecha, siendo 8 mil 704 de ellas mujeres y 7 mil 082 hombres.

Aunado a esto, 97 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en México, de enero a noviembre de 2021. Aunque el dato representa una reducción con respecto a los 105 feminicidios de la misma población registrados durante el mismo periodo de 2020, expone, sin embargo, el impacto de otras formas de violencia en la niñez.

Al revisar las cifras de desapariciones, por ejemplo, el informe “Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia”, muestra que del 1 de enero al 20 de diciembre de 2021 se registraron 942 niñas y adolescentes mujeres desaparecidas o no localizadas. Lo anterior significa que cada día han desaparecido 2.6 niñas y adolescentes mujeres que no han sido encontradas. La cifra representa, además, un incremento de 17.3 por ciento con respecto a las 803 mujeres de la misma edad reportadas desaparecidas o no localizadas durante el mismo periodo de 2020.

“El año 2021 fue el primero en el que, por completo, niñas, niños y adolescentes vivieron los efectos de la sindemia, entendida y evidenciada como la interacción de las desigualdades sociales con los efectos nocivos de una pandemia. Y este año pudimos observar algunos avisos de lo que esta crisis múltiple le representa a la niñez: profundización de las desigualdades y violencias, incrementos en la pobreza y marginación adultocéntrica, racista y machista”, criticó Ramírez.

Salud y orfandad por covid

De acuerdo con los datos presentados, la situación del derecho a la salud para la niñez mexicana evidenció durante este año una grave desatención en la cobertura de insumos básicos. Señala que la exclusión de niñas, niños y adolescentes de la política de vacunación contra covid-19, la caída en vacunación contra enfermedades del esquema básico o la falta de abasto en los medicamentos contra el cáncer marcaron las diversas maneras en las que resultaron desprotegidos.

Lo anterior cobra relevancia si se consideran las estadísticas de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que señalan que 2 mil 77 niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años, perdieron la vida en 2020 como consecuencia de tumores, neoplasias, lo que se tradujo en 5.7 defunciones de niñas, niños y adolescentes por día en el país.

Además, Redim contempla que la decisión del Ejecutivo de excluir a la niñez y adolescencia de una política de protección en el contexto de pandemia llevó a que más de 250 personas, menores de 18 años de edad, presentaran amparos ante la justicia para obtener la vacuna contra covid en México. A su vez, un gran número de personas menores de 18 años de edad viajaron a los Estados Unidos para obtenerla.

“En este contexto de pandemia es inminente cambiar las políticas de Estado propias de modelos de gobiernos paternalistas y asistencialistas que ponen en niveles de caridad pública temas prioritarios para la ciudadanía, en particular para la niñez, como es el caso de la salud”, señala.

Además, critica que aun con los importantes avances normativos en la Constitución Mexicana, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el excelente mecanismo de coordinación interinstitucional e intergubernamental que representa el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las miradas políticas y administrativas no están basadas en el enfoque de derechos humanos.

Miles de niñas, niños y adolescentes han sufrido el impacto de perder a sus padres debido a la pandemia por covid-19, y hasta ahora los datos son pocos claros. La organización Redim reprueba que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, hasta el momento, sigue sin ofrecer datos oficiales desagregados sobre cuántos son, en qué entidades se encuentran, cuál es su situación jurídica y cuáles son los planes de restitución de derechos para cada niña y niño en condición de orfandad por covid-19.

En una declaración a finales de año, el DIF mencionó que existen aproximadamente 118 mil niñas y niños en orfandad por covid-19, sin fuentes verificables o contexto que explique la cifra. “Esta omisión dolosa deja a niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad ante la pobreza, el trabajo infantil, la violencia, sexual, el embarazo temprano y el abandono escolar”, apunta el informe.

Precariedad

La pobreza infantil también ha incrementado. El informe “Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia” señala que los datos confirman la gran deuda que mantiene el Estado mexicano para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño ya que los índices de pobreza en este grupo de población son uno de los indicadores más claros. Entre 2018 y 2020 la pobreza en la población de 0 a 17 años pasó de 50.3 por ciento a 52.6 por ciento a nivel nacional, mientras que la pobreza extrema entre las niñas, niños y adolescentes del país aumentó 1.9 puntos porcentuales de 2018 a 2020, del 8.7 por ciento a 10.6 por ciento. “Son el único grupo de población que aumentó sus niveles de pobreza en la primera parte del actual sexenio”, sostiene la organización.

Las situaciones de pobreza en las que viven al menos más de la mitad de niñas y adolescentes los orillan a buscar oportunidades que les permitan aportar a sus hogares. Muchas de ellas se integraron al mercado laboral desde muy corta edad. Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México estiman que 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil en el país.

Población migrante

Otra de las infancias más afectadas en 2021, de acuerdo con Redim, han sido los niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad humana. Según estima, las desigualdades sociales y el impacto económico que la pandemia del covid-19 ha tenido en las familias con menos recursos sigue siendo uno de los principales detonantes de la niñez migrante y refugiada, además de los críticos escenarios de violencia a los que se enfrentan en sus comunidades y países de origen.

De enero a octubre de 2021, se informó que 19 mil 793 personas entre 0 y 17 años, 13 por ciento mujeres y 87 por ciento hombres, fueron repatriadas de Estados Unidos a México. Esto representó un aumento de 105.4 por ciento con respecto a la cantidad de repatriaciones de niñas, niños y adolescentes que tuvo lugar en el mismo periodo de 2020, es decir, 9 mil 635 casos en total. Para la organización es importante que se refuercen las medidas y que se prohíba la detención de la niñez y adolescencia migrante, asegurando así que cualquier niña, niño o adolescente que haya sido arrestado o detenido sea inmediatamente integrado a su familia.

La organización hizo un llamado al Gobierno de México para que supere la discriminación estructural contra la niñez y adolescencia al invisibilizarles y mirarla como objetos de propiedad familiar. Además, señalaron que es urgente reconocer el carácter de agentes de cambio y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes del país.

Para entender...

Regreso a clases

Tania Ramírez enfatizó que las niñas, niños y adolescentes fueron afectados también por la enorme discusión sobre el retorno a las escuelas, marcada por la estigmatización y la visión adultocentrista hacia los espacios escolares, dando por sentado que niñas y niños no podrían atender a las medidas sanitarias necesarias para la convivencia o que no sabrían manejarse adecuadamente en el nuevo paradigma de socialización en pandemia. Esto, a pesar de que sí permitieron el regreso de otras actividades públicas. Por ello, destacó que Redim insistió en repetidas ocasiones en la urgencia de generar una estrategia de retorno gradual y seguro, en diálogo con las comunidades escolares.