Onésimo Cepeda rechazó candidatura en Ecatepec, Edomex, porque Papa Francisco le dijo "que no podía"

El exobispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, aseguró que solamente se registró con Fuerza por México pero no firmó ninguna candidatura en el Estado de México porque el Papa Francisco le advirtió que no podía ser partícipe de la política pública por regirse bajo el Derecho Canónico.

"Yo no acepté ninguna candidatura, a mí me ofrecieron, yo me registré en el partido y dije que no podía ser nada más hasta que se solucionara, tanto eclesial como civilmente, mi posibilidad de participar", aseguró Cepeda en el programa El Asalto a la Razón.

Además, detalló que a través de del nuncio apostólico, Franco Coppola, el Papa Francisco le comunicó que no podía ser candidato “a riesgo de perder el obispado”, a lo que indicó wue será acerdote toda su vida, lo que considera más importante que ser diputado.

En una charla entablada con el periodista Carlos Marín, el obispo emérito de Ecatepec comparó la importancia y la duración de su voto sacramental con la candidatura que, asegura, no aceptó.

"Yo jamás voy a abandonar mi ministerio porque sería como vender mi progenitura por un plato de lenetejas, por ser diputado, es una pendejada de tres años, y yo como obispo estoy designado a juzgar las doce tribus de Israel en el cielo", refirió el clérigo.

Al aclarar su preferencia por el servicio religios por sobre la actividad política, el exobispo aprovechó para compartir los motivos y las contradicciones que lo hicieron alzar la voz en el mundo de la política.

"Estoy contrariado contra toda la inseguridad; estoy contrariado contra toda la corrupción que se sigue dando; estoy contrariado contra la mentira; estoy contrariado contra la cantidad de pendejos que no saben ni que decir, que se están sentando ahí a levantar una mano y decir 'sí, sí', contra eso estoy contrariado", subrayó Onésimo Cepeda.

En México hay miedo y no líderes

Al señalar los problemas de México, Cepeda aseguró estar cansado de que nadie hable en el país, ni autoridades eclesiásticas ni civiles.

"Estoy cansado de que en este país nadie hable, yo no escucho ningun obispo, por ejemplo, que hable, no escuche ningún sacerdote que hable, no escucho a ningún polítuco que hable, y cuando hablan son tonterías", dijo en trevista el exobispo.

En lugar de líderes, completó, en México existe miedo, lo que catalogó como la gran tragedia nacional al no tener personas capaces de liderar el país.