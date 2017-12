Operan «a prueba y error» el nuevo sistema de justicia

Sinaloa.- A poco más de un año de su aplicación en Sinaloa, el nuevo Sistema de Justicia Penal opera «a prueba y error», estiman expertos en derecho consultados por EL DEBATE.

La falta de capacitación de los operadores del Sistema, así como las deficiencias en las técnicas e instrumentos de investigación, lo hacen deficiente y «a punto del colapso», pese a ser un mejor sistema que el anterior, expusieron los abogados.

El Nuevo Sistema de Justicia . El Universal

Además, la imperfecta aplicación de los procedimientos podría afectar aún más la justicia en el estado, pues los delitos podrían quedar impunes si se comprueban fallas en el «debido proceso», como una ilegal detención cuando se trata de flagrancia, una inadecuada cadena de custodia, una puesta a disposición tardía luego de la detención, mientras que también se hayan llevado a cabo actos de investigación en ese tiempo o no se le hayan leído sus derechos al imputado, de acuerdo con Marco Antonio Arámburo Inzunza, abogado penalista con Maestría en Juicios Orales.

Deficiencias

Recientemente, con el auto de vinculación a proceso en contra de exfuncionarios de la administración anterior, que el juez de la causa penal dictó por presunto desempeño irregular de la función pública, la parte defensora señaló errores en la forma en que se ejecuta el nuevo Sistema de Justicia, debido a que, previo a ello, en la etapa de comparecencia la defensa del exsecretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro objetó que el expediente —constituido por tres tomos— les fue dado el mismo jueves 30 de noviembre que se presentaron ante el juez a las 15:30 horas, cuando la ley indica que debe ser dado a la parte acusada 24 horas antes de la audiencia, por lo que el juez programó la audiencia para el día siguiente.

Marco Antonio Arámburo mencionó que este nuevo sistema está a punto del colapso, pues quien debe realizar todas las investigaciones ya no debe ser el Ministerio Público, sino la Policía; sin embargo, en la actualidad no es así, pues en su experiencia ha sabido que en la mayor parte de los asuntos en el fuero federal y en el fuero común en los que se han dejado en libertad a personas que han sido imputadas por la comisión de algún delito trascendente «los han soltado por unos errores en la forma de detención o porque se ha acreditado durante la secuela procesal en la etapa de vinculación a proceso que los hechos no sucedieron en los términos que se han plasmado en el informe policial», destacó.

Fallida transición



Arámburo mencionó que la falta de una investigación debidamente hecha se deriva de no tener elementos de comisión ministerial que estén dedicados a solo investigar sobre el delito, pues aún continúan haciendo un tipo de combate frontal con la cuestión de la política criminal utilizando a la Policía Ministerial alternada con la Policía Estatal Preventiva. Otro factor —de acuerdo con Arámburo— es que para el estado todavía es muy complicado detener a una persona que ya no la encuentre en flagrancia y «soltarla»; sin embargo, si se quiere salvaguardar el debido proceso, se debe cumplir con lo que establece el Código Nacional y el respeto a los derechos humanos.

El doctor en Derecho y columnista Saúl Lara coincidió en esto, ya que señaló que en el nuevo Sistema de Justicia es de suma importancia que se brinde la debida capacitación a agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y a peritos; además de que haya más trabajo técnico y científico en materia de investigación:

«Puede haber injusticia cuando no hay una debida capacitación, y eso echa a perder las carpetas de investigación», lo que también lleva a la impunidad y a una mayor comisión de delitos, destacó.

Cabe señalar que, de acuerdo con la organización ciudadana Causa en Común, en el marco del Programa de Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo Policial, en el estado de Sinaloa, a través de entrevistas con elementos de la Policía Estatal, se encontró que la depuración masiva del 50 por ciento de los elementos que reprobaron el examen de control y confianza ha provocado déficit importante del estado de fuerza que se ha subsanado con 1200 efectivos de la Policía Militar y que hasta ahora la propuesta de la nueva administración es reestructurar a la Policía.

En entrevistas realizadas por este medio a elementos de la Ministerial, han señalado que deben subsanar el pago de sus uniformes, refacciones y botas; además, han señalado no contar con el equipo del primer respondiente. Mientras que en otros estados —como lo señala la encuesta de Causa en Común—, los policías han debido comprar estos recursos esenciales para las investigaciones.

Sistema deficiente

Ricardo Beltrán, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), destacó que la deficiencia con la que opera el nuevo Sistema de Justicia Penal sucede en los 32 estados debido a la falta de capacitación a todos los operadores del sistema.

«La deficiencia más grande que se está dando radica en las técnicas de investigación, en los instrumentos que se tienen de investigación y la falta de preparación de los que intervienen en la operación del sistema», expuso. Esto debido a la falta de pericia en la asignación de recursos para su correcta aplicación, de acuerdo con el abogado.

Puso como ejemplo el caso de Sinaloa, donde de 18 distritos judiciales penales que debieran ser, solo permanecieron cuatro en operación, explicó: «Es decir, alejaron la justicia del justiciable». Por ello, en delitos como homicidio, robo y otros de alto impacto, existen deficiencias en cuanto a las técnicas como sistema penal acusatorio, en el que se debe demostrar la culpabilidad o la implicación de la persona con todas las pruebas, explicó.

A puerta cerrada

Respecto al caso de los exfuncionarios vinculados a proceso, para Saúl Lara, con el nuevo Sistema de Justicia se ven inconsistencias de carácter técnico-jurídico que se vinculan con el tema de los dictámenes correspondientes: «Estoy viendo vendettas políticas de un nuevo gobierno respecto al anterior», aseveró. En este sentido, Ricardo Beltrán indicó que en este caso la autoridad debió hacer un trabajo minucioso que contenga los elementos suficiente en contra de los ex servidores públicos, con lo que se asegurarán que las personas imputadas no puedan librarse de pagar sus presuntas responsabilidades, pues debido a que son delitos patrimoniales, no tendrían la excusa de un mal proceso, como con lo antes mencionado en casos de delitos de alto impacto.

Asimismo, el abogado Arámburo Inzunza mencionó que en atención al debido proceso y la presunción de inocencia, la Fiscalía no debió ventilar información sobre este tipo de casos, como lo hizo la vicefiscal Nuria González cuando dio a conocer los nombres de los seis exfuncionarios relacionados con estas presuntas irregularidades en sus cargos públicos debido a que esas diligencias deben ser privadas para evitar una sustracción de la acción penal por parte de las personas a las que se está investigando por la comisión del hecho, señaló:

«Para nosotros como abogados litigantes abona a poder nosotros recurrir llegado un momento y mostrar esas imágenes donde se está violando el debido proceso», comentó.

Para el experto en derecho, lo trascendente en este caso es que no se fijaron medidas de prisión preventiva justificada, aun cuando en otros estados a los funcionarios que han sido señalados o se presume que han participado en hechos en contra del estado, como enriquecimiento ilícito, desfalco o ese tipo de delitos, sí se les ha fijado.

«Esto porque los jueces han detectado una necesidad de cautela —comentó— por las posibilidades que se puedan sustraer para irse a otros países, por ejemplo», explicó.