Opinan que Morena y el voto duro se imponen en las encuestas en Sinaloa

Sinaloa.- Los candidatos Rubén Rocha Moya, de Morena y PAS; Mario Zamora, del PRI, PAN y PRD, así como Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, encabezaron las preferencias de los ciudadanos rumbo a la gubernatura de Sinaloa, esto, dentro de una serie de encuestas realizadas y publicadas por Debate. Además, sobre la intención del voto por partidos políticos se mostró que aunque Morena encabeza las preferencias, existe una gran cantidad de indecisos.

Al respecto, columnistas de esta casa editorial opinaron que la marca de Morena con la aceptación que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador se refleja en las preferencias hacia Rocha Moya y el propio Morena en Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, destacaron que, a pesar de ese panorama, ninguno de los partidos ni los candidatos tienen asegurado su gane. Con información de Francisco Castro y Lorena Caro.

Leer más: Usa AMLO a Joe Biden para presumir programa Sembrando Vida en veda electoral

Fernando Zepeda, columnista de Debate

Fernando Zepeda analizó para Debate los resultados de la serie de encuestas publicadas por esta casa editorial la semana pasada. Consideró que la elección principal para Sinaloa es la de gobernador. En este caso, mencionó que la encuesta que realizó Debate se hizo días antes de que arrancaran oficialmente las campañas, por lo que consideró que seguramente la siguiente encuesta que se haga sobre las preferencias a candidato a gobernador van a comenzar a dar mejores y más claros números, porque la gente ya tiene los nombres de los candidatos y los está conociendo.

El columnista mencionó que era lógico y de esperar que Morena siguiera posicionado en Sinaloa, ya que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su partido tienen aceptación ciudadana en el estado. Por tal motivo consideró que quien sea el candidato iba a capitalizar esta imagen y este arrastre que tienen.

Esto nos indica que va a ser una buena pelea, no sé si cerrada, pero va a ser una buena pelea entre ellos dos, Zamora y Rocha

En el caso del candidato del PRI, PAN y PRD dijo que la encuesta de Debate lo muestra en crecimiento, “Mario Zamora tiene un crecimiento en los cinco municipios más importantes de Sinaloa y parece ser que este crecimiento, aun cuando sea poco, sigue dándose, o sea, es gradual y eso en política es muy bueno, o sea, no tener un candidato estancado”, analizó. A su vez, consideró que el hecho de que Rubén Rocha, candidato a gobernador por Morena y PAS, se haya mantenido en su posición es positivo para él a pesar del desgaste que, consideró, le significó la alianza con el PAS o a pesar del desgaste que le significó la elección tan complicada de los candidatos a presidentes municipales.

“Esto nos indica que va a ser una buena pelea, no sé si cerrada, pero va a ser una buena pelea entre ellos dos, Zamora y Rocha,” consideró.

Fernando Zepeda, autor de la columna En el Blanco, mencionó que el hecho de que Sergio Torres aparezca entre los principales en la encuesta de Debate, habla de que él pudiera capitalizar los votos inconformes tanto de Morena, PAS y PRI. No obstante, Zepeda consideró que el problema de Sergio Torres es y siguen siendo los negativos.

El candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por la alianza PRI, PAN y PRD, Fernando Pucheta, lidera la encuesta de Debate en dicho municipio, al respecto Fernando Zepeda destacó que Pucheta es el único aspirante a candidato a presidente municipal que se mantuvo en los últimos años en permanente campaña y siguió con una importante presencia en redes sociales y en actividades sociales que lo mantuvieron vigente, incluso con una estructura más allá del PRI.

El analista político consideró que la gubernatura va a ser una serie de batallas que se van a librar en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa, en cada uno de los distritos electorales y quien logre ganarlos va a estar apuntalando el posible triunfo.

Luis Enrique Ramírez, Columnista de Debate

El autor de la columna El Ancla para esta casa editorial, Luis Enrique Ramírez, sobre los resultados que arrojó la encuesta hecha por Debate para medir la aceptación ciudadana y electoral de los contendientes a la gubernatura y principales alcaldías de Sinaloa son un reflejo exacto de la intención del voto entre los sinaloenses, quienes, a su consideración, son también beneficiados de la popularidad que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Como testigo de la rigurosidad que se aplica en el procedimiento de las encuestas de EL DEBATE, tengo la plena certeza de que los resultados que arrojan los estudios publicados en los días recientes son el reflejo exacto de las intenciones de voto de los sinaloenses para los comicios del 6 de junio”, explicó.

El conocedor de la política sinaloense consideró que “la amplia ventaja del partido Morena y sus candidatos queda, pues, confirmada en los cinco principales municipios del estado, que concentran el 76 por ciento del electorado estatal”.

Sorprende el resultado de la encuesta con el elevado margen de preferencias hacia Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán

Luis Enrique hizo referencia a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador como un factor que de alguna manera arropa a los candidatos de Morena, a quienes este mismo efecto favoreció en 2018 y podría esta vez seguir beneficiando.

“Tal fenómeno es reflejo directo de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que recién consignó otro estudio de opinión de EL DEBATE en los mismos municipios: Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado”, recordó el también analista político.

El autor de El Ancla advierte que “la aceptación de que goza el candidato común de Morena y PAS al Gobierno del Estado se nutre de esos niveles de aprobación presidencial, pero además se trata de una inmejorable carta, de hecho, la mejor entre todos los aspirantes registrados en el proceso interno de selección a fines del año pasado”, añadió.

“Sorprende, en cambio, el resultado de la encuesta de hoy (sábado), con el elevado margen de preferencias hacia Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán”, agregó.

Destacó también que “si bien la brecha con Morena es amplia, el PRI no ha dejado de crecer en las simpatías populares de 2018 a la fecha; paulatina, pero firme, más amplia en Ahome y Guasave, pero también en Culiacán, Mazatlán y Salvador Alvarado. De igual modo, los negativos del PRI han ido a la baja en estos municipios durante el mismo lapso”.

Héctor Ponce, Columnista de Debate

Para el autor de la columna Cuartel Político, Héctor Ponce, los resultados de la encuesta elaborada por Debate son un reflejo de la realidad para medir la popularidad y la intención del voto hacia los ocho contendientes por la gubernatura de Sinaloa, cuyos resultados, publicados el jueves 15 de abril, confirman a Rubén Rocha, Mario Zamora y Sergio Torres como los más populares y quienes al mismo tiempo capturan la mayor intención del voto ciudadano.

Enfatizó que cada uno de los tres candidatos punteros salen bien evaluados en sus lugares de origen, es decir, Mario Zamora, candidato de la alianza Va por México, en la zona norte, que abarca Guasave y Ahome, su ciudad de origen y justamente donde gana dos a uno en popularidad a Rocha; Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, aparece punteando en Culiacán, donde ha hecho política desde joven y es muy conocido, mientras que Rubén Rocha, de Morena y PAS, domina Salvador Alvarado y el sur del estado.

“Creo que el posicionamiento de Sergio Torres es acorde a su carrera, ha sido presidente municipal, diputado, todos los cargos políticos, sí es muy conocido y está fuerte”. En cuanto a la popularidad de Rocha en Salvador Alvarado y Mazatlán, recordó que el morenista siempre ha salido bien posicionado en la región del Évora, mientras que el dominio en el puerto lo liga un tanto a la aceptación que tiene el Químico Benítez.

La encuesta es la mejor herramienta en una campaña y así la tienen que ver los candidatos, es la foto del momento

Insistió en que estos números coinciden con el trabajo que cada contendiente hace en estas zonas del estado, por lo que subrayó la importancia de que hagan su propio análisis y redoblen esfuerzos donde salen más bajos.

“La encuesta es la mejor herramienta en una campaña y así la tienen que ver los candidatos, es la foto del momento. Por ejemplo, qué tiene que hacer Sergio Torres, no descuidar Culiacán, donde sale fuerte, pero meterle más ganas en el norte y el sur del estado. En el caso de Mario, debe revisar que sale muy bajo en Culiacán, y él, creo, no tendría que salir de Culiacán, por lo menos seis días a la semana tendría que estar haciendo campaña en Culiacán. Y Rocha, está fuerte en Culiacán, ha entendido eso y no ha salido casi de Culiacán”.

No obstante, Ponce advierte que las campañas han estado medio lentas: “No han prendido, falta más propuesta, una campaña más innovadora. Los eventos de Morena se me hacen muy formales, actos con muchos oradores, muy pesados, les falta dinamismo. A Mario le falta hacer clic con la gente, tiene que ser un poco más fuerte en la campaña, porque si los números no te ponen arriba, tienes que ser más propositivo.

Esto es como el box, si tú vas ganando, te cuidas, pero el que va abajo en las tarjetas tiene que ir a golpear, tiene que proponer, tiene que salir, tiene que criticar más, y no es hacer campaña sucia, es parte de una campaña”, añadió.

Tomás Chávez, Columnista de Debate

La encuesta de gobernador realizada y publicada por Debate refleja exactamente la imagen de lo que está pasando, con Rubén Rocha Moya, Mario Zamora y Sergio Torres en la delantera, opinó Tomás Chávez, columnista de esta casa editorial.

“La contienda es entre tres, aunque quieran negarlo”, dijo el analista político. A su vez, añadió que Sergio Torres tiene más ascendencia en Culiacán, mismo que consideró viene cargando solo con su candidatura, al destacar que Movimiento Ciudadano no tiene mucha ascendencia en Sinaloa, ni estructura. “Los otros dos, tanto el candidato como el partido, son las marcas, Morena con Rocha, y el PRI y el PAN con Mario Zamora, ahí van jalando, que yo creo que al final va a quedar entre Morena-Rocha y PRI-PAN y Mario Zamora”, enfatizó.

Tomás Chávez, autor de la columna Ojo Indiscreto, hizo hincapié en que Morena es una marca muy fuerte y a la hora de la votación los indecisos se van a repartir. Dijo que los indecisos son una oportunidad para los demás contendientes y podrían convencer a un 10 por ciento todavía, los candidatos y partidos, para que voten, aunque advirtió que si hacen campañas de ataque y descalificaciones no van a lograrlo.

La contienda es entre tres, aunque quieran negarlo

“A un partido le brillan los ojos cuando ve el número de indecisos pensando que pueden atraerlos, pero se van a repartir, no en partes iguales y es lógico”.

En 2018, ejemplificó que hubo mucha votación, entre el 60 y 65 por ciento a nivel nacional si este año la votación rebasa el 60 por ciento será muy bueno.

Pero ¿qué podría cambiar este panorama?, según el analista, los debates pueden definir los movimientos de estas encuestas, ya que si en los debates alguien logra dar un golpe contundente, enfatizó que puede ganar mucha gente. Otra cosa es que sucediera alguna tragedia a nivel local o nacional. Un ejemplo, dijo, es que se cayera la economía del peso contra el dólar, o que se dispararan los combustibles, que de pronto bajarían a Morena. Por el contrario, reflexionó que si la economía se mantiene estable y continúa la campaña de vacunación, va a mejorar la situación de salud y eso les puede ayudar al partido oficial a nivel federal, Morena, a mantenerse e incluso a ganar una serie de puntos más.

En Ahome, destacó que la alianza Va por Sinaloa, de PRI, PAN y PRD con Marco Antonio Osuna, es lógico que vaya adelante. Gerardo Vargas, consideró que llegó de sorpresa por Morena-PAS, pero opinó que asentándose, se van a ir moviendo la contienda entre Marcos Osuna y Gerardo Vargas. “Yo veo un poco más atrás, es popular Mingo (Domingo) Vázquez, es popular porque inició una campaña muy fuerte, pero no trae partido, muy poca estructura partidista”, opinó.

Teresa Guerra, Columnista de Debate

Teresa Guerra, columnista de Debate indicó que la encuesta definitiva siempre es el día de la votación. Sin embargo, apuntó que lo que se ha visto hasta ahora en diferentes casas encuestadoras, tanto para el caso de la candidatura a gobernador como en las alcaldías más grandes de Sinaloa, es que Morena va a la cabeza en las preferencias electorales. Reconoció que todavía hay una franja de indecisos, pero insistió en que hay una tendencia marcada que habla sobre todo de cómo está posicionada Morena.

Lo anterior, dijo que ocurre interdependientemente de que ha sido controversial el desempeño de algunos de sus alcaldes que van a reelección, y a pesar de que tienen cuestionamientos fuertes por parte de la ciudadanía. Ejemplificó con Jesús Estrada Ferreiro, que en la encuesta para alcaldes de Culiacán realizada por Debate, lleva la delantera.

“Vemos que lo que tiene de percepción negativa es más alto que lo de preferencia, sin embargo cuando se va a ver el desglose de cuál es la intención del voto, llama la atención, en sí la marca de Morena, no tanto en sí el candidato, terminan teniendo mayor aceptación”, analizó.

La política suele dar sorpresas, hasta ahorita pareciera que todo favorece a Morena, sin embargo, en el camino todavía faltan pinzas que acomodar

Teresa Guerra opinó que Sergio Torres, por su parte, está apostándole mucho a una campaña de contraste aunque dijo que no le ayuda mucho su historial como militante priista, lo hace que la gente lo identifique más con el PRI que con Movimiento Ciudadano. Sobre Mario Zamora, que es uno de los que encabeza la encuesta a gobernador realizada por Debate, consideró que ha arrancado su proceso queriendo imitar el rol que venía jugando el gobernador Quirino Ordaz Coppel, como un mandatario que no se confronta con Andrés Manuel y que trata de llevar una relación cordial con el presidente.

“Sentí que Mario Zamora arranca así, sin hacer una campaña de contraste, sino tratando de mantener un trato de cordialidad. Sin embargo, hemos visto que en los últimos días ha arreciado su discurso, sin ser todavía un candidato que hace demasiado contraste. Creo que pudiera crecer, pero veo complicado que le pueda dar los tiempos realmente para alcanzar a Rubén Rocha Moya”, opinó Teresa Guerra.

A pesar de esta posición de Rocha Moya, la columnista de esta casa editorial, dijo que este candidato no se debe de confiar al destacar que trae algunos elementos que le restan, como su alianza con el PAS.

“La política suele dar sorpresas, hasta ahorita pareciera que todo favorece a Morena, sin embargo, en el camino todavía faltan pinzas que acomodar, hacia donde van a irse esos indecisos,” consideró.

Hasta ahora, Teresa Guerra dijo que observa que mucho de lo que apuntan las tendencias tienen que ver con el voto duro de los partidos y existe una franja importante de ciudadanía que todavía no se ha definido o que todavía ve con mucha frialdad el proceso, sin identificarse totalmente con ninguno.

Aarón Sánchez, Columnista de Debate

El autor de la columna Ideas para el cambio, Aarón Sánchez, considera que la gente está demasiado confundida con la proliferación de encuestas, de todo tipo, y porque prácticamente a diario se están publicando, unas en un sentido otras en otro sentido. “Yo creo que una encuesta como la de Debate tiene que buscar la manera de diferenciarse del montón de encuestas que hay, porque tú platicas con una persona y le dices los candidatos van así y esa otra persona te dice no, en esta otra encuesta van de esta manera”.

Insistió en que hay mucha confusión por esto que define como una “guerra de encuestas” y lamentó que estos instrumentos de medición estén perdiendo credibilidad tan rápidamente, pues eso es un problema.

En cuanto a los resultados de la medición de esta casa editora, Aarón Sánchez dijo que tiene mucho sentido lógico, con Mario Zamora elevado en el norte, de donde es su origen y porque la gente siempre tiende a favorecer a su paisano. En la parte central del estado recordó que sale arriba Sergio Torres, quien mantiene su trayectoria política en Culiacán y es una persona ampliamente reconocida y, aunque afirma que esos números eran de esperarse, dijo tener dudas en este particular caso del abanderado de Movimiento Ciudadano.

Sinceramente expreso mi duda que él (Sergio) lleve la mayoría (en Culiacán)... el partido no te da esos porcentajes

“Yo sinceramente expreso mi duda que él (Sergio Torres) lleve la mayoría (en Culiacán), porque yo estoy con la idea de que el partido a donde se incorporó (MC) no te da esos porcentajes ni te ayuda. Y el problema que tiene Sergio es que no se ha comportado como un candidato ciudadano, sino como uno de Movimiento Ciudadano, por eso se me hace demasiado el porcentaje de aceptación (popularidad) que trae”.

Leer más: AMLO propondrá a Biden que Sembrando Vida otorgue nacionalidad estadounidense

También se dijo extrañado que Rocha Moya no esté despuntando en Culiacán, cuando se supone que es su área de mayor influencia, así como la zona norte de Mario Zamora. “Yo creo que aquí en Culiacán (Rocha) debería ir punteando. No parece lógico que el puntero sea Sergio. En Mazatlán sí, el maestro Rocha tiene mayor presencia, pero te digo, en el momento que tú sacas una encuesta alguien te sale con otra y hay una guerra de encuestas”.

Insistió en que Debate en lugar de entrar a esa “guerra de encuestas” debería tratar de diferenciarse del resto: “De qué manera, no imagino”, admitió.

“Lo que percibo es que la gente no se está tomando en serio las mediciones… tú hablas de una encuesta y te sacan dos o tres más, puedes demostrar lo que sea, puedes demostrar que va ganando el que tú quieras. Quizá valga la pena un buen reportaje de las que se han publicado en el último mes para ver las discrepancias y meter los elementos de diferenciación: redes, muestras, etc., para tratar de educar al público para que sepa leer lo que está detrás de cada encuesta, la metodología”.